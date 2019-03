Osm gólů? Zatím moje nejlepší sezona, říká teplický střelec Hora

Jak jste spokojen se svou střeleckou bilancí?

Překonal jsem svoje maximum. Předtím jsem dal sedm branek v jedné sezoně, ale dohromady za dva kluby, tedy České Budějovice a Teplice. Teď se prosazuji v Teplicích a jsem za to rád. Proti dřívějšku jsem se zlepšil. Stanovil jsem si nějaký cíl a k jeho splnění mi ještě něco chybí. Doufám, že to zvládnu.

Proti Opavě jste nejprve skóroval z penalty a pak i hlavou ze hry. Bylo to těžké?

Případnou penaltu jsme probírali s trenérem brankářů Patrikem Kolářem a říkal jsem mu, jak ji budu kopat. Věřil jsem si, že když to utáhnu k tyči, může brankář skákat, jak chce. Druhý gól padl po centru Honzy Kroba. Viděl jsem ho v náběhu a věděl jsem, kam to pošle. Snažil jsem se trefit bránu a vyšlo to.

Zleva Patrik Žitný z Teplic a Pavel Zavadil z Opavy.

Ondřej Hájek, ČTK

Přesto jste se nakonec docela trápili. Co bylo příčinou?

Dvoubrankový náskok jsme si zkazili před přestávkou. Do té doby jsme byli lepší a k ničemu jsme Opavu nepustili. Pak jsme soupeře dostali na koně a druhý poločas byl z naší strany špatný. Předvedli jsme málo fotbalu, ale získali tři důležité body.

Jak vnímáte postavení Teplic v prostřední části tabulky?

Je dobré, že jsme se vrátili do desítky a Opavě jsme utekli na čtyři body. Předtím jsme dvakrát prohráli a jednou remizovali, mrzela nás hlavně ztráta s Mladou Boleslaví.

Hráči Teplic se radují z třetího gólu, vpravo je trenér Stanislav Hejkal.

Ondřej Hájek, ČTK

S čím půjdete do příštích zápasů?

Jedeme do Jablonce a máme doma Plzeň. Viděl jsem v televizi jejich víkendový vzájemný zápas a Jablonec hrál venku výborně. Nečeká nás tam nic lehkého. Jablonec chce hrát otevřený fotbal, a to by nám snad mohlo vyhovovat, než někoho dobývat. A Plzeň? To bude tahák pro diváky.