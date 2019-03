Chovanec: Až bude video na všech stadionech, vášně o neregulérnosti opadnou

„Jsme si vědomi, že nejde o ideální stav. Snažíme se, i za pomocí FAČR, aby zápasů, kde bude využit systém VAR, přibývalo. Cílem je pokrytí všech stadiónů, ale v této sezóně už to určitě nebude. Až se to naplní, odpadnou vášně o neregulérnosti. S tímto stavem ale byly kluby seznámeny už na začátku projektu, a souhlasily, nebo ho alespoň vzaly na vědomí," řekl Právu šéf komise rozhodčích Jozef Chovanec.

Další rozdíl oproti zahraničí? Němečtí videorozhodčí sledují všechny zápasy na obřích obrazovkách v centrále v Kolíně nad Rýnem, ti tuzemští sedí v přenosových vozech, zaparkovaných před stadiony.

Fotbalisté Bohemians 1905 v diskusi s rozhodčím Pavlem Královcem.

Vlastimil Vacek, Právo

Možná i díky profesionálním podmínkám a citlivému přístupu osob, které VAR obsluhují, se v Německu po každém odehraném kole nemluví nejvíc o videu, nýbrž o fotbale. V Česku je to spíš naopak. Názornou ukázkou byl nedělní zápas mezi Bohemians 1905 a Slavií. Sudí Královec na základě zásahu videorozhodčího odvolal branku klokanů, aby vzápětí nařídil pokutový po souboji, který se odehrál před gólovou akcí v šestnáctce Bohemians.

„Nepředvídatelné situace se prostě stávají. Téměř identická se přihodila v nizozemském Superpoháru před dvěma lety. Feyenoord dal gól Arnhemu na 2:0, hráči se radovali. Sudí po zhlédnutí videa branku odvolal, nařídil na druhé straně pokutový kop a bylo to 1:1. Trochu jsem se obával, kdy se tohle stane u nás. Přišlo to nyní ve vršovickém derby. Rozhodčí na ploše i u videa ale dělají to nejlepší, co mohou," ujistil Chovanec.