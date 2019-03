Kapitán Plzně si před šlágrem věří: Na Spartě se nám daří, jsme připraveni, ujišťuje Hubník

Ztrácejí jen tři body na vedoucí Slavii. Fotbalisté Plzně vyhráli poslední tři kola a v lize neprohráli 14x za sebou (od zářijové porážky 0:3 v Jablonci). Před sobotním šlágrem na Letné proto mají obhájci titulu patřičné sebevědomí. „Hrajeme venku, čekám těžký zápas. Sparta je ve výsledkové pohodě, i když herně jí to třeba ještě tolik nesedí... My ovšem víme, že na Spartě se nám v poslední době dařilo, takže věřím, že si odvezeme body,“ říká na klubovém webu kapitán Roman Hubník.

Třetí Sparta ztrácí na sobotního soupeře jedenáct bodů. Je však týmem jara, ve čtyřech letošních kolech ještě neztratila ani bod.

„Pro ně je plus, že si zvyšují sebevědomí. Ale i my za sebou máme dobré výsledky, nicméně myslím si, že vzájemné zápasy nejsou tolik o aktuální formě, ale spíše o přístupu," přemítá záložník Tomáš Hořava.

Sparťan Kanga v péči plzeňského Hořavy. Situaci přihlíží plzeňský kanonýr Krmenčík.

Vlastimil Vacek, Právo

Viktoria v půlce února doma porazila vedoucí Slavii 2:0. Teď ji čeká další pražský rival. Z posledních devíti vzájemných zápasů zvítězila Sparta pouze jednou.

„Od doby, co jsem tu, se nám proti nim daří. Doufám, že na to navážeme," přeje si Hořava, který se během zmíněné série do sparťanské sítě dvakrát trefil.

„Třeba zápas, kdy Václav Procházka dostal červenou kartu a v deseti jsme dokázali vyhrát, byl skvělý. Ale pamatuji si třeba také vítězství 3:0 na Spartě, kdy Krmi dával dva góly a přiblížil nás titulu," usmívá se záložník.

Najeli na klasický týdenní režim

„Proti Slavii i Jablonci jsme zápasy zvládli s nulou, což je důležité. Musíme sice zapracovat na ofenzivě, ale na kvalitní defenzivě se dá stavět," věří kapitán týmu Roman Hubník.

Plzeň už vypadla z Evropské ligy, hráči tak mají mezi ligovými zápasy více volna.

„Spousta kluků se dává do kupy, najíždíme na klasický týdenní režim, což nám může vyhovovat. Únor byl hodně náročný, bez jediného dne volna. Teď jsme si trochu oddychli fyzicky i psychicky a připravujeme se na zápas se Spartou, trénujeme však naplno," ujišťuje Hubník.