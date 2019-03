Kanga proti Plzni vedle Dočkala? Vyhovíme si, napíná kapitán rivala

Znají se tak dobře, že těžko jeden druhého něčím překvapí. Každá taktická varianta vyslaná do tábora soupeře je tak před fotbalovou bitvou Sparty s Plzní dobrá. Letenští před sobotním šlágrem otevřeně rozebírají, že by jako žolíka mohli vytasit Guélora Kangu. Gabonský záložník, a po Tettehovi druhý nejlepší střelec týmu, nezasáhl do minulých dvou ligových kol.