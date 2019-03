Jeden hrál za Spartu, druhý za Slavii, teď září v Jablonci. Edy byl mužem zápasu, chválil Vatajelu spoluhráče

„Hráčem zápasu je Edy, má asistenci a gól, ale důležité jsou tři body, se kterými jsme spokojení," pochvaloval si Bogdan Vatajelu po cenném triumfu 2:1 nad Teplicemi. „Je to důležitá výhra. Už jsme doma ztratili body s Opavou a pak v Boleslavi a v Plzni, takže tři body jsme už potřebovali," přiznal Rumun, jenž přišel na sever Čech v zimě na hostování ze Sparty.

A na levé záloze se mu v zelenobílém dresu daří. „Určitě už získávám sebevědomí. Dlouhý čas jsem nehrál, Jablonec mi podal pomocnou ruku a jsem spokojený, že jsem tady a pravidelně hraji," poznamenal 25letý fotbalista, jehož kouč Petr Rada staví do zálohy před Sobola v obraně.

Střelec vítězné branky Jablonce Eduard Sobol.

Vít Černý, ČTK

„Jsem rád, že tito hráči tady jsou. Je vidět, že Eda Sobol je klasický krajní obránce, ne záložník, kde jsme ho zkoušeli, když tady byl Hanousek. Myslím, že v posledních pěti zápasech patří k nejlepším hráčům a je pro nás klíčový. A vždy je výhodou, když máte dva leváky, s Bóžou Vatajeluem si vyhoví," chválil Rada střelce obou gólů.

Proti Teplicím vedl Jablonec většinu útoků právě po levé straně. „Záměr to nebyl, vyšlo to ze hry. Povy (Považanec) s Trávou (Trávník) si berou míče a rozdávají je doleva či doprava, teď to vycházelo zrovna na levou stranu a máme tři body," poznamenal jablonecký stoper Tomáš Břečka.

Situace před teplickým brankářem Tomášem Grigarem.

Vít Černý, ČTK

„Jsou to nadstandardní zahraniční hráči, Vatajelua znám ze Sparty a Sobola ze Slavie. Věděl jsem, že to budeme mít na této straně složité. Proto jsme to chtěli řešit na naší polovině zatahováním až do pětky," poodhalil taktické plány teplický stratég Stanislav Hejkal, jenž postrádal krajní obránce Tomáše Vondráška (karetní trest) a Jana Kroba (zranění), k tomu i Admira Ljevakoviče a nejlepšího střelce týmu Jakuba Horu.

V souboji Martin Doležal (vlevo) z Jablonce a Pavel Čmovš z Teplic.

Vít Černý, ČTK

„Hlavně beci nám chyběli a museli jsme na to reagovat tří obráncovým systémem. Chtěli jsme zastavit rychlé kraje Jablonce. V první půli se nám to dařilo. Měli tam nějaké náznaky, standardní situace, ale nic vážného. Do druhého poločasu jsme vstoupili výborně a vedli 1:0 a myslím, že tam ztrácel Jablonec půdu pod nohama. Jen jsme to potřebovali ustát delší dobu," uzavřel Hejkal. Pak začali úřadovat jablonečtí cizinci s výtečnou levačkou a Jablonec bral tři body.