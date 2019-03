Nemáme se za co stydět, pochválil Moulis statečný boj oslabených Teplic

„Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy a šanci tak dostali jiní. Myslím, že jsme to odmakali a že se nemáme za co stydět. Jablonec neměl nějaké velké šance, byl sice lepší herně, ale podali jsme docela dobrý výkon. Škoda, že jsme neuhráli alespoň bod," litoval záložník hostů Pavel Moulis.

Oproti minulé výhře nad Opavou 3:2 neměl teplický kouč Stanislav Hejkal k dispozici Admira Ljevakoviče, Tomáše Vondráška a nejlepšího střelce Jakuba Horu, kteří stáli kvůli karetním trestům. Ze sestavy navíc vypadl kvůli zranění i Jan Krob.

„Chyběli nám, však všichni mají něco odehraného a tým na ně spoléhá. Na druhou stranu je nás osmnáct kvalitních hráčů a šanci dostali jiní," poznamenal jediný střelec žlutomodrého týmu.

Teplice poslal do vedení hned po pauze, kdy přesnou střelou zpoza vápna překonal Vlastimila Hrubého. „Nahrával mi Patrik Žitný. Obránce už byl blízko mě, takže jsem ani do kličky nemohl, plácnul jsem do toho a spadlo to hezky za tyč, ale ve finále byl gól k ničemu," mrzela Moulise prohra.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vít Černý, ČTK

„Kdybychom udrželi stav 1:0 delší dobu, tak bychom v Jablonci možná i něco urvali. Jenže když vyrovnali do pěti minut, tak nás potom tlačili, přidali druhou branku a už si to pohlídali. Je to škoda," dodal.

Jeho třetí trefa v sezoně pro něj měla specifický nádech. Právě v Jablonci totiž před pěti lety začal poprvé nakukovat mezi elitu, zelenobílý dres nosil jeden rok, spíše však vysedával na lavičce.

„Jsem rád za každý gól, ale že byl právě proti Jablonci? Jako první mi dal v lize šanci, nasbíral jsem v lize v jeho dresu nějaké starty, za což jim děkuji. Je to taková třešnička, že jsem se trefil právě proti Jablonci, i když branka žádný bod nepřinesla," prozradil Moulis, jenž mohl skórovat i ve druhé minutě prvního poločasu. Jeho překvapivou střelu z přímého volného kopu z velkého úhlu však Hrubý vyrazil na roh.

„Chyběl kousek. Mluvil jsem pak s Vlastou Hrubým a říkal, že to možná skončilo i na tyčce," uzavřel Moulis.