V pátek netrénoval, v sobotu rozhodl. Dáme zapomenout na nepovedená zlínská jara, věří Poznar

„Jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Navázali jsme na předchozí vítězství v Ostravě. Snad dáme konečně zapomenout na nepovedená zlínská jara z minulých sezon," věří Poznar, podle něhož byla desítka zcela jasná. „Holenda mě ve vápně přetáhl. Nebylo co řešit," je si jistý.

Přestože mu disciplinární komise udělila po utkání s Baníkem dodatečně dvouzápasový trest, nastoupil v základní sestavě. „Ten verdikt ještě takříkajíc nenabyl právní moci. Až se tak stane, chystám se odvolat. Pro mě je to naprosto jednoznačně smutné rozhodnutí. Z mé strany šlo zcela jasně o neúmyslný zákrok. Rád bych se před komisí obhájil," tvrdí Poznar, který prý s disciplinárkou nemá ještě žádné zkušenosti. „Možná bych měl zavolat Řepkovi nebo Milanovi Barošovi a zjistit si, jak to tam chodí," vtipkuje v dobrém rozpoložení.

Výhry a tří bodů si považuje o to víc, že ho v týdnu postihla střevní chřipka. „V pátek jsem musel vynechat trénink. Naštěstí mě nevolnost rychle přešla a mohl jsem hrát," libuje si. Pokutový kop zahrával i přesto, že byl faulovaným hráčem. „Kdyby byl na hřišti Lukáš Železník, asi by kopal penaltu on. Seděl ale na lavičce, takže jsem se desítky ujal. Věřil jsem si. Penalty jsem poslední dobou hodně trénoval," prozradil.

Poznar doufá, že se Zlíňané udrží dál na vítězné vlně. „Dvě vítězství v řadě by nás měly nakopnout. Chce to ovšem vylepšit koncovku. Šancí si vytvoříme dost, ale moc se nám je nedaří proměňovat. Na tom musíme zapracovat," má jasno.