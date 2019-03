Abnormálně kruté, stýská si po prohře Skuhravý

„Pro nás je to abnormálně krutá porážka," stýská si kouč Dukly Roman Skuhravý. Je přesvědčený, že jeho celek byl nebezpečnější než soupeř. „Jenže jsme ve druhé půli zahodili dvě tutovky, což bylo trestuhodné. A to, co se nám potom přihodilo úplně na konci, snad ani nemá smysl hodnotit," tvrdí.

Duranovičovi za neproměněnou střeleckou příležitost nevynadal. „Můžu se vztekat jak chci, ale to by ničemu nepomohlo. Kluci na trénincích i v zápasech pracují dobře, avšak chybí nám lehkost. Což je samozřejmě zapříčiněno především tím, že jsme v tabulce poslední. S Duranovičem ale tu situaci samozřejmě rozeberu. Postupoval na brankáře sám, a tak měl zkusit kličku. Kdyby dal gól, byly by to pro nás obrovsky cenné body," přemítá smutně trenér.

Trenér Dukly Roman Skuhravý.

Vlastimil Vacek, Právo

Po předchozí vysoké prohře 0:4 s Olomoucí udělal Skuhravý v základní sestavě hned sedm změn. „Nenastoupili někteří zkušení borci, na nichž byl patrný velký tlak. Chtěl jsem prostě něco změnit. Kupříkladu Raspopovič naši hru hodně oživil. A Matúš Hruška zachytal velmi dobře," pochválil gólmana, který stál v brance místo obvyklé jedničky Rady.

Prozradil, že svoje pocity by po další prohře ve Zlíně milerád někomu předal. Náladu mu nezvedl ani výsledek z Karviné, kde v tabulce předposlední domácí padli hladce s Bohemians 1905. Manko Dukly na slezský celek tak dál zůstává jednobodové.

„Já se o Karvinou nestarám. Mým úkolem je teď zklidnit situaci našeho mužstva. Je ale samozřejmě jasné, že o tom, kdo z ligy přímo sestoupí, se rozhodne výhradně mezi námi a Karvinou. Jsem přesvědčený, že to Dukla ve zbytku sezony zvládne a zachrání se," říká Skuhravý rezolutně.