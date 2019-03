Vzpomínáte, co jste dělali vy, když vám bylo šestnáct? Hložek láme rekordy

Nejmladším sparťanem v lize se stal již na podzim. Když nastoupil v samém závěru duelu v Karviné, bylo mu 16 let, 3 měsíce a 16 dnů. V sobotu večer se Adam Hložek postaral o další rekord. Ve věku 16 let, 7 měsíců a 15 dnů se stal nejmladším střelcem v historii české fotbalové ligy. Premiérovým gólem otevřel skóre ostře sledovaného šlágru s Plzní a o pouhé tři dny překonal rekord Tomáše Pilíka z roku 2005. „Samozřejmě je to pro mě velká čest a zároveň velká motivace do další práce,“ ujišťuje teenager.