Tři nahrávky, jeden gól. Frydrych se do sestavy Slavie vrátil ve velkém stylu

Povedená partie, kterou Michal Frydrych sehrál. Na to, že se v základní sestavě pražské Slavie neobjevil od konce listopadu, tedy docela určitě. Vždyť nejenže dal ostravskému brankáři Laštůvkovi čtvrtý gól, jímž vysokou výhru svého týmu v duelu čtyřiadvacátého ligového kola pečetil, ale u tří dalších slávistických branek asistoval. „Jednou jsem dal za zápas dva góly, ale že bych byl takhle produktivní, to si fakt nepamatuji,“ nepopíral Frydrych po vydařeném návratu do základní jedenáctky Pražanů.