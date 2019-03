Už popáté slávistický střelec při penaltové exekuci selhal, trenér si přesto liboval

Zase neproměnili penaltu. Už popáté v sezoně. A to slávistický kouč Jindřich Trpišovský dodržel i v nedělním podvečeru svůj rituál, otočil se ke hřišti zády a na Stochovu exekuci se raději nedíval. Stejně to nebylo nic platné, protože slovenský legionář tváří v tvář Laštůvkovi selhal. Mimochodem, už podruhé v tomto ročníku, takže je na tom po utkání s Ostravou stejně, jako kapitán Slavie Škoda. I ten má na kontě dva neproměněné pokutové kopy.

Kouč ligového lídra se podivoval, že se penaltové exekuce ujal Miroslav Stoch. „Byl jsem skutečně překvapen, že penaltu nekope Ngadeu, který při trénincích proměňuje pokutové kopy nejsuverénněji ze všech. Nebo že na ni nešel Baluta, který kope penalty také velice dobře," nepopíral Jindřich Trpišovský, že i on byl trochu zaskočen, když si míč na značku pokutového kopu postavil právě Stoch.

Slavia zahrávala v této sezoně už čtrnáctou penaltu, takže dál navyšuje ligový rekord v počtu pokutový kopů. Ten až dosud držela Sparta, která v ligovém ročníku 1994/95 zahrávala tucet penalt. Trpišovského svěřenci ji v minulém kole ve vršovickém derby s Bohemians trumfli, v neděli v domácím střetnutí s ostravský Baníkem už měli výhodu čtrnáctého pokutového kopu.

Popáté v sezoně ho neproměnili, trenér přesto Stochovi nic nevyčítal. „Zaplať Pánbůh, že se nám to stalo zase v zápase, kdy nás to nemusí mrzet," narážel na fakt, že jeho tým vyhrává i bez gólů z pokutových kopů. To se jí to povedlo už počtvrté v sezoně. Jen ve střetnutí s Jabloncem na zahozenou penaltu Slavia doplatila, neboť se Severočechy prohrála 0:2.

Trpišovský má přitom v kádru Tomáše Součka, který je spolehlivým exekutorem. Na jaře kopal už dvě penalty a obě proměnil. V zápase s Ostravou na hřišti přitom byl, ale k míči se nehnal. „Dobře, že kopat nešel," pochvaloval si Trpišovský, že Souček měl dost rozumu, aby nepokoušel osud. „Matematická pravděpodobnost, že penaltu příště nepromění, by tím byla větší," zdůvodňoval, že spolehlivý exekutor se vlastně zachoval správně.