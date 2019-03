Zářez! Dukla se zlobí: Rozhodčí nás hrubě poškodil

Závažného pochybení, které ovlivnilo ráz celého zápasu, se podle vedení Dukly rozhodčí dopustili ve 21. minutě. "Bez povšimnutí nechali hrubý faul útočníka Zlína Tomáše Poznara, který udeřil loktem do hlavy bránícího Ivana Ostojiče. Ten poté v pádu zasáhl nohou balon a vstřelil vlastní gól. Ze záběru je Poznarovo úmyslné ublížení našemu hráči dobře patrné," uvádí se na stránkách klubu z Julisky.

Další sporné chvíle podle Dukly přišly v závěru duelu. "David Douděra v 95. minutě zcela jistě nefauloval protihráče, jednalo se o normální souboj o míč, přesto následoval zlínský přímý volný kop," zlobí se pražský klub.

Dukla Praha je přesvědčena, že rozhodčí zápasu 24. kola mezi Zlínem a Duklou poškodili náš klub. https://t.co/kHVLan37bA — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) 11. března 2019

"Po jeho rozehrání se balon dostal k hráči Hlinkovi (Zlín), který centroval do pokutového území, kde došlo k osobnímu souboji hráčů Holendy (Dukla) a Poznara (Zlín). Holenda nechal ruce na zádech Poznara, který se podlomil v momentě, kdy míč uviděl vysoko nad jejich hlavami. Pokud by hráč Holenda fauloval (strčení rukama), musel by Poznar vletět po hlavě do branky, a v případě zatažení za dres by toto muselo být znatelné ze záznamu. V tomto případě to vidíme jako jasné filmování hráče Poznara a špatně odpískaný pokutový kop," domnívá se ve svém prohlášení hráč z Julisky.

Zástupcům Dukly vadí hra zlínského fotbalisty Poznara. "Je zarážející, že si hráč Tomáš Poznar v zápase počínal natolik hrubě, když několik dní zpět byly jeho podobné přestupky řešeny disciplinární komisí," uvádí se na závěr v prohlášení Dukly. Ta se cítí jednoznačně poškozena.