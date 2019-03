Nepanikařil jsem a nepodléhám ani euforii, tvrdí olomoucký trenér Jílek

Kouč Hanáků Václav Jílek ale optimismus brzdil. „Teď tu bude spousta scénářů. Když jsme byli dole, nepanikařil jsem, a nebudu nyní podléhat ani euforii. Pro mě je důležité, že jsme odskočili od čtrnáctého místa. Další dva zápasy však máme venku a po nich klidně zase můžeme být dole. Musíme si i přiznat, že zatím nemáme kvalitu, kterou bych si představoval. Chceme ale samozřejmě dál sbírat body a uvidíme, na co to bude stačit. Když by vyšla šestka, bylo by to nádherné, něco navíc," prohlásil Jílek.

Vítězství nad Libercem označil za zasloužené, ale i šťastné. „Pro nás je nesmírně cenné, protože do 30. minuty byl soupeř jednoznačně lepší. Byl silnější na balonu, dobře kombinoval, měl dvě tři gólové situace. Naštěstí jsme je přežili a do hry nás pak dostal gól Beneše po nacvičené situaci. Hra se vyrovnala a po přestávce přišla naše nádherná akce, pohříchu jedna z mála a druhý gól," uvedl kouč Sigmy.¨

Počítal však, že Liberec jeho tým ve snaze s utkáním ještě něco udělat, zatlačí. „Byli jsme ale hodně kompaktní, moc jsme toho odpracovali, byť zase spíše bez míče. Zdramatizovala to až laciná branka po chybě gólmana Buchty," věděl Jílek, jemuž v té chvíli hodně zatrnulo, stejně jako v samém závěru, když sudí Orel konzultoval s videorozhodčími střet Kalvacha s Kozákem, po kterém se liberecký útočník dožadoval penalty.

„Nervózní jsem byl. Říkal jsem si však, že v 90. minutě snad nemůžeme o výhru přijít. Věřil jsem, že to dopadne dobře. Zdálo se mi, že Kalvach byl u míče dříve," dodal lodivod Sigmy.

Kouč Liberce Zsolt Hornyák byl na své svěřence po třetí porážce v řadě hodně nazlobený. „Prohráli jsme po nepochopitelných individuálních chybách. Třicet minut jsme byli lepší, hráli si, co jsme chtěli, agresivní fotbal, vytvářeli si i šance, ale vlastní neschopností jsme je neproměnili. Přijeli jsme sem vyhrát, vše k tomu směřovalo, vše nám vycházelo, až do prvního gólu, který padl poté, co Sigma poprvé přešla přes polovinu hřiště," kroutil nevěřícně hlavou zklamaný liberecký kormidelník.

Tvrdé kritice podrobil především Koscelníka, Peška a Sýkoru. „Předvedli podprůměrné výkony. My nejsme Slavia ani Sparta. Pracujeme na tom, abychom se přiblížili absolutní špičce, ale naše mužstvo výpadek tří hráčů nesnese. Doufám, že to vezmou v dobrém, nebudu v kabině vidět uražené tváře a do budoucna nám to pomůže. Chceme-li se dostat do šestky, a to je náš cíl, musíme být koncentrovanější. Zatím nám však utíkají maličkosti, co rozhodují zápasy a na to doplácíme," uzavřel Hornyák.