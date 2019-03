Musíme vynulovat hlavy, velí liberecký snajpr Kozák. Reprezentaci neřeší

Video vám při posuzování penaltové situace nepomohlo. Jak jste ji viděl vy?

Šel jsem na balon, jeden z olomouckých hráčů jej odkopával a vzal ho i s mou nohou, proto jsem spadl. Rozhodčí to řešili, a hlavní nakonec řekl, že to penalta nebyla, tak asi nebyla.

Herně to ze strany vašeho týmu zlé nebylo...

To možná ne, ale je to pořád dokola. Z těch pěti zápasů jsme nehráli ani jednou špatně, ale máme tři prohry, takže nálada je docela na nic. Spíš bych bral, kdybychom hráli hrozně a brali výhru. Bodů jsme totiž mohli mít daleko víc. Centrů máme hodně, ale neumíme se moc najít. Kdyby se to zlepšovalo, tak řeknu ok, ale přijde mi, že je to každý zápas stejné.

Co tomu tedy nejvíc chybělo?

Gól. Jenom já jsem měl v prvním poločase dvě velké šance, proto jsem naštvaný. Minimálně jedna měla skončit gólem. Neskončila, tak jedeme domů s prázdnou.

Akcím chybí i finální přihrávka, že?

Řešíme vše zbrkle, ale tentokrát to tam bylo. Jen jsme propadli v zakončení.

Buchta vás perfektně vychytal, byť jste šel na něj sám. Štve vás to?

Jo, dobře vyběhl. Mě však spíš štve první šance, kdy jsem to měl na noze a špatně jsem balon trefil. To by se mi stávat nemělo. Mrzí mě to.

Gól jste ale přece jen vstřelil...

Šel jsem tam naslepo. Káfa (Ondřej Karafiát) výborně vypálil, balon zaplaval, tak jsem si myslel, že by ho brankář nemusel mít a vyšlo to. Bohužel je škoda, že dáváme góly takhle pozdě, protože pak už je to těžké otočit.

Sigma se na vás bodově dotáhla, je to komplikace?

Je, dotáhla se nejen ona, ale i další týmy. Myslel jsem si, že v Olomouci vyhrajeme a bude to úplně o něčem jiném. Teď musíme hlavy totálně vynulovat a připravit se na Zlín. To bude boj.

Jaká vám pasuje spolupráce se Sýkorou, který se do Liberce vrátil ze Slavie?

Ještě to bude chtít trochu času. Je to výborný technický hráč, strašně šikovný, ale musíme si na sebe zvyknout. Doufám, že si to sedne už teď s tím Zlínem.

Vaše jméno se skloňuje s pozvánkou do reprezentace. Máte to v hlavě?

Ne. Potěšilo by mě to, ale opravdu to vůbec neřeším.