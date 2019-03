Nový kouč Karviné Straka: Nejsem čaroděj ani nehraji playstation. Je to tvrdá realita, situace je kritická

Pokud se někomu zdála liga málo atraktivní, může zajásat. V pátek na Julisce se do ní vrátí František Straka, nový trenér předposlední Karviné. O sedm let starší než při své poslední misi v Příbrami, ovšem rozhodně ne klidnější.

„Franz Straka je pořád takový, jaký je, a měnit se nebude. Čestný, bojovný, možná trochu zkušenější, ale stále odhodlaný dělat všechno na sto procent," naznačil, o co bude česká liga bohatší, 60letý kouč.

„První kontakt byl přes Luboše Vlka (sportovní ředitel klubu - pozn. aut.), kterého znám spoustu let, chlapa jednoho. Co může udělat Straka, když mu zavolá Vlk, jiného, než kývnout?" smál se proslulý motivátor Straka.

Nabudit hráče, kteří vyhráli jediné z posledních patnácti ligových zápasů, se snažil hned ve středu ráno na prvním tréninku. „Viděl jsem tam venku tým, který se s tím chce porvat, něco s tím udělat," řekl Straka.

„Ale nejsem čaroděj ani nehraju playstation, že bych si to nastavil, jak potřebuju. Je to tvrdá realita. Čeká nás jedenáct zápasů o naději. Situace je kritická, ale není ztracená, to je to, proč jsem tady. Už na Julisce proti Dukle se ukáže, jaký má kdo charakter," poukázal někdejší kouč Slavie, Sparty či Plzně.

Straka: Hodně mi to tady připomíná Plzeň

„Hodně mi to tady připomíná právě Plzeň v roce 2006, která na tom tehdy byla hodně bídně. Ale možná i proto, že ji Franz zachránil, je teď tam, kde je," přirovnával Straka, který po konci v Příbrami v roce 2013 Straka trénoval na Slovensku, v Egyptě a naposledy v Libanonu, kde na podzim předčasně skončil a další zahraniční angažmá nepřijal.

Stejně jako nabídku druholigového Táborska. Až Karviné kývl. „Jasně, v lize jsou lepší týmy, ale máme na to ligu zachránit. Fotbal v Karviné bolel, byli tady srdcaři, kteří bojovali na sto procent. To se tady musí vrátit. Pokud se to podaří, věřím, že si po sezoně sedneme, dáme si pivko a řekneme si: Jo, povedlo se to. Ti lidé to tady moc chtějí. I na ulici mě zastavovali a říkali mi: Franto, my ti věříme, zachraň nám ligu. To mě naplňuje," vykládal Straka.

A přijde na řadu i proslulý tataráček? „Nevím, zda by nám zrovna on pomohl, ale pokud ano, tak jim ho udělám klidně pět kilo. Je to už obehraná písnička, ale mám ho rád. Mám ho hodně rád," pousmál bývalý reprezentační obránce.