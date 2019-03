Uzemnil Spartu, teď si teplický Moulis podal mistra. Kdy jindy jsme měli Plzeň sestřelit, když ne teď?

Zápas sotva chytal tempo, když Moulis vykouzlil milimetrový pas na Jakuba Horu a Severočeši vedli 1:0. Po půlhodině pak stál na konci povedeného signálu. „Nacvičovali jsme ho v zimní přípravě na Kypru, v týdnu jsme si to osvěžili. Trenér nám říkal, ať ho zkusíme, že by mohl vyjít. Byl to hezký gól," liboval si Moulis.

Před rozehráním přímého kopu přiběhl k Horovi k postranní čáře, cosi si špitali. Za okamžik se Moulis rozběhl do plzeňské šestnáctky, kam mu vzápětí prostrčil míč Jindráček. Obrana Plzně nereagovala, Moulis měl klid a čas na přesné zakončení.

„Přiběhl jsem za Kubou, říkal jsem mu, že zahrajeme ten signál. Nejdřív vůbec nevěděl, co myslím. Nakonec si vzpoměl, signál vyšel dokonale," pochvaloval si Moulis. Severočechům prý dodal kuráž debakl Viktorie 0:4 před týdnem na Spartě. Spoléhali, že mistr na Stínadla nepřijede v ideálním rozpoložení.

„Trenér nám kladl na srdce, že Plzeň není v pohodě. A kdy jindy jí sestřelit, když ne teď, po debaklu na Letné. Ale nemůžeme nevidět, že Plzeň měla strašně moc šancí," uznal Moulis.

#StandaZKladna celý týden využíval všechny možné příležitosti vysvětlovat hráčům, kde se mají pohybovat. Cestou z videorozboru využil i svou fotku z letošního kalendáře, kde je plánek hřiště....a zabralo to!

Západočeši ale neměli svůj den, ze spousty příležitostí vyprodukovali jedinou trefu Hrošovským. Na domácí branku přitom vyslali 10 ran, tedy 5x více než Teplice. „Když to lepí, spadne vám do sítě všechno. Když jste v útlumu, nespadne tam nic. Viktorka měla snad osm velkých šancí, dala jeden gól. Ale to je její věc, my máme radost z vítězství. Jsou to body nad plán, před zápasem nám příliš nikdo nevěřil," podotkl Moulis.

Po zářijovém příchodu kouče Stanislava Hejkala pookřál, nachomýtl se u několika gólů. „Je produktivní, mám radost za něj. Když jsem přišel, tvrdil mi, že je sice levák, ale potřebuje hrát napravo. Vida, jde mu to i nalevo," culil se Hejkal.

Jeho mužstvo nebojuje o příčky nejvyšší, přesto je strašákem elitních týmů. V prosinci Teplice vyhrály na Spartě, zkraje jara stály osm minut od remízy na Slavii. Teď porazily úřadující mistry.

„Úvodní pasáž zápasu jsme zvládli výtečně, byli jsme aktivní. Jsem rád, že jsme do přestávky neinkasovalil. Druhou půli jsme si protrpěli, odbojovali. Z naší strany nebyla žádná útočná aktivita. Heroickým výkonem jsme ale těsnou výhru ubránili, i když v závěru jsme měli spoustu štěstí. V nastavení jsme pak přežili klinickou smrt," narážel Hejkal na tutovku střídajícího Beauguela z 95. minuty.