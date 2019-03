Bod z domácího hřiště je ztrátou a je jedno s kým hrajete, říká ostravský Procházka

Skvělý vstup do utkání a gól Václava Procházky po rohovém kopu už ve 4. minutě naznačoval možné herní zlepšení fotbalového Baníku, který předchozí tři utkání prohrál. Těsně před koncem první půle nicméně srovnal na konečných 1:1 střídající Mešanovič. „Jsme zklamaní, domácí zápas jsme chtěli vyhrát a je jedno, kdo přijede. Měli jsme teď tři zápasy bez bodu, tak jsme věřili, že sérii přetneme vítězstvím. Bohužel, to se nepovedlo, takže to bereme jako ztrátu," řekl stoper Baníku Václav Procházka.

Měli jste skvělý start, rychle jste vedli. Co se stalo, že jste vedení alespoň do poločasu neudrželi?

Ten jejich gól padl dá se říct z ničeho. Nakopnutý balon ze strany, přetažený centr. Komličenko je vysoký, sklepnul to, ale nemůže se stát, že tam před brankářem zůstane jeden hráč sám. Jsou tam dva ve vápně a jeden volný! Takže to byla určitě chyba a dá se říct gól zadarmo pro Boleslav. A nakonec i rozhodující, protože si hosté odvezli bod.

Mohl mít Mešanovič víc prostoru díky tomu, že střídal a defenzivní hráči se nedomluvili, kdo jej bude střežit?

Byla tam změna, že šli na dva útočníky. My byli furt tři stopeři, dá se říct, že nám to dneska fungovalo, ten nový systém, posouvali jsme se tam dobře. Boleslav měla jednu vyloženou šanci, když šla do brejku a Lašty nás podržel. Takové góly, jako jsme dostali tentokrát, nás mrzí.

Nesoustředili jste se v ten moment až moc na Komličenka?

Já vám ani přesně neřeknu, jak to bylo, ale prostě byli dva hráči ve vápně a měli jsme si s tím poradit lépe.

Hráli jste poprvé na tři obránce, jak vám to sedělo?

Myslím, že jsme si s tím poradili dobře. Je to trošku jiný, uvidíme, co bude dál. Jestli trenér přejde zpátky, nebo budeme hrát tohle. To nikdo neví. Jen škoda, že nám to nevyšlo za tři body. Druhý poločas jsme nějaké vyložené šance neměli, dva tři náznaky, které jsme mohli lépe vyřešit a utkání zlomit v náš prospěch, ale to se nepovedlo.

Je problém ve hře dopředu?

Nechci říkat, že problém je ve hře dopředu. Možná tomu fakt chybělo jen nějaké finální řešení, jinak jsme se po lajnách dostávali k centrům. V závěru i středem, akorát nám chyběla poslední přihrávka.

Váš gól padl po secvičeném rohu?

Každý měl určené prostory, kam chodit a já si naběhl tam, kam šel balon. Bylo to dobře kopnuté a já tam byl o krok dřív než obránce a trknul jsem to slušně na zadní.

Situace na hraně první šestky je stále napínavější, vnímáte to?

Po třech prohrách jsme věděli, že se rozdíl bude zmenšovat. Nevím, jaký je přesně rozdíl teď, ale náš cíl je jasný - zůstat v šestce a potom se poprat v nadstavbě. Každý zápas je těžký, máme jich ještě pět a žádný nebude snadný.