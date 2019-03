Juroška odmítl výhru. Měl jsem míč líp umístit, kaje se po zahozené tutovce obránce Slovácka

Zápas mezi fotbalisty Slovácka a Jablonce nabídl minimum šancí a vyústil v bezbrankovou remízu. Hradišťský tým si připsal plichtu už ve třetím ligovém duelu v řadě. Moravané mohli vyhrát, jenže tři minuty před koncem zahodil velkou příležitost střídající Jan Juroška, který si naběhl v malém vápnu na vysoký Navrátilův centr. "Byla to jasná tutovka," kál se Juroška.

Juroška věděl, že mohl být za hrdinu. Tuhle roli si ale zahozením šance odepřel. "Měl jsem tutovku proměnit. Jenže jsem až příliš myslel na to, abych vůbec trefil bránu. Měl jsem se taky soustředit na to, abych míč líp umístil," konstatuje Juroška. „Je to pro nás hrozná škoda. Bylo totiž jasné, že jeden gól rozhodne. Bohužel jsem ho nedal," lituje.

Trenér Slovácka Martin Svědík svoje mužstvo pochválil za čisté konto. „Když s tak silným soupeřem neinkasujete, je to vždycky dobře. Když jsme ale ze dvou větších šancí ani jednu neproměnili, nemůžeme mít víc než bod. Hlavně ta Juroškova šance byla snad tisíciprocentní. Tady se lámal zápas. K vítězství jsme byli blíž než soupeř," myslí si.

Uvědomuje si, že by jeho celek už zase potřeboval tříbodový impuls. „Ale mnohem víc než remízy s Jabloncem lituju plichty v předchozím domácím utkání s Mladou Boleslaví. Vedli jsme 1:0 a nechali jsme soupeře srovnat, přestože hrál v deseti. To jsem byl z nerozhodného výsledku mnohem rozpačitější," porovnal Svědík poslední dvě střetnutí svého týmu před hradišťskými fandy.

Hrubý byl hrdinou

Jabloneckým hrdinou se stal v sobotním podvečeru brankář Vlastimil Hrubý, který před pauzou vychytal Zajíce a chvíli před koncem takřka zázračně vyrazil Juroškovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. „Zajíc mě trefil do ruky a míč mi potom zůstal pod tělem. A po Juroškově střele se mi naštěstí povedlo balon zastavit nohou. Bylo to utkání plné osobních soubojů, které asi nebylo příliš ke koukání. Z mála šancí se nic neurodilo, a tak je zřejmě plichta zasloužená," míní Hrubý.

Brankář Jablonce Vlastimil Hrubý.

Vlastimil Vacek, Právo

Kouč Severočechů Petr Rada si remízy v Uherském Hradišti váží. „Na Slovácku je to pokaždé těžké střetnutí, a tak jsem s výsledkem spokojený. Máme bod z venku, takže ho považuju za plusový. V naší hře jsem ale samozřejmě zaznamenal i nedostatky. Pravá strana nám nehraje tak dobře jako levá, kde vyniká Sobol. Trávník není po zranění ještě ve své kůži, teď na sobě musí v reprezentační přestávce zapracovat. A to platí pochopitelně o celém našem mužstvu. Poslední dobou totiž nepotvrzujeme, že máme druhou nejlepší ofenzivu v lize," vadí Radovi.