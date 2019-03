Stihne zraněný Dočkal zápas v Anglii? Kdyby na tom byl jako dnes, pak ne, mínil kouč Sparty

Pravdou sice je, že Plzeň polštář pořád ještě má, ale vy jste jí z něho během týdne ubrali hned šest bodů. Nejdřív jste ji porazili a teď jste zvládli vyhrát šesté jarní utkání v řadě.

Je to příjemné, ale pořád mezi nám pětibodový rozdíl je a my z něho umazáváme, co jsme Plzni sami nabídli ztracenými zápasy v závěru podzimu.

Neobávali jste se proti Sigmě o výsledek? První poločas příliš nenaznačoval, že byste měli ve vítězné sérii pokračovat?

Věděli jsme, že utkání s Olomoucí bude mentálně složitější než střetnutí s Plzní, přesto jsme hráli trochu bohorovně. Nechali jsme soupeře běhat a kombinovat, nedostupovali jsme hostující hráče, nabízeli jim prostor. Nějaké šance jsme sice měli, ale bylo jich strašně málo.

Takže přišla hlasitá domluva o půli?

Spíše připomenutí, že musíme zápas otočit a jít za vítězstvím. A hráči to obrovskou vůlí a nasazením dokázali. Nebylo to ostatně poprvé, co utkání otočili.

A to přitom scházel Dočkal, jehož absence byla zřejmě citelnější, než jste si byl ochoten připustit...

Má problémy s lýtkem, chtěl zkusit nastoupit, ale nešlo to. Těžko soudit, nakolik scházel. V momentě, kdy jsme měli podržet míč na polovině soupeře, chyběl určitě, ale pravdou také je, že i bez Dočkala odehrálo mužstvo v přípravě spoustu výborných zápasů. Druhou pravdou ovšem je to, že on naši hru vždy zklidnil.

Je zranění Dočkala natolik vážné, že by vypadl i z reprezentačního kádru a chyběl v zápasech v Anglii či doma s Brazílií?

To nejsem schopen posoudit. Pokud by na tom ale byl jako dneska, utkání v Anglii by nestihl.

Po změně stran jste sice měli nad Olomoucí navrch, ale tlak začal gradovat a šance se rodily až po hodině, kdy přišel na hřiště Hašek. To střídání se vám povedlo...

Přinesl na trávník to, co v naší hře do té doby chybělo. Svými náběhy roztrhal olomouckou obranu, dokázal podržet míč, pohybem předčil střídaného Sáčka. Opravdu hrál velmi dobře.

Exekuci prvního i druhého pokutového kopu na sebe vzal Kanga. Nebylo to až příliš riskantní, když je kopal v rozpětí pěti minut? Nepřemýšlel jste, že byste zasáhl?

Vůbec. Kanga je psychicky velice silný, takže by mě ani nenapadlo ho nějak stresovat. Na penaltu máme vždy určeny tři čtyři hráče a na nich záleží, jak se cítí. A Kanga se cítil na obě.