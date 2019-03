Na Letné dvě penalty nařízené proti hostům během pěti minut. Unikum, které ale Hanáci nezpochyňovali

Zkušený obránce Hanáků nechal na arbitru Ardeleanovi, aby rozhodl sám a ten ex post pokutový kop nařídil. Sice s prodlevou, ale na penaltu ukázal.

„Jakmile si dal prst ke sluchátkům, tušil jsem, že se k situaci vrátí a na penaltu nespíš dojde. Balon mě opravdu trefil, jen jsem nevěděl, v jaké poloze jsem právě měl ruku," nijak neprotestoval bek Sigmy proti tomu, že po střele Chipcia a jeho ruce následoval trest a posléze i vyrovnání.

„Nebylo to poprvé, co od inkriminované situace do nařízení penalty následovala taková časová prodleva," nezlobil se Beneš ani kvůli třem minutám, jež mezitím uběhly. „V zápase Bohemky se Slavií padl dokonce gól, který neplatil, a namísto něho se kopala penalta," připomínal vášně, jenž vzplanuly ve vršovickém derby.

„Je tady prostě pravidlo, že se akce musí nechat dohrát," bral věcně, že jeho tým přišel díky videu nakonec o vedení.

Sparťanský útočník Benhamin Tetteh se snaží prosadit v ligovém utkání proti Sigmě Olomouc.

Vlastimil Vacek, Právo

Čtyři minuty po prvním pokutovém kopu nařídil Ardeleanu po pádu Tetteha v šestnáctce Hanáků penaltu druhou a Hanáci dokonce prohrávali.

„Dvě tak rychlé penalty proti mému mužstvu jsem v kariéře nezažil," byl druhým pokutovým kopem Beneš přece jen zaskočen.

„Máme v sobě sice jistou pachuť, že jsme po slibně odehraném prvním poločase přišli o body dvěma brankami inkasovanými z pokutových kopů. Jenže od Jemelky to byla hloupost. Školácká, zbytečná, zcela evidentní," nijak neprotestoval kouč Hanáků Václav Jílek proti verdiktu Ardeleana, natož aby si snad slovem postěžoval na jeho přílišnou přísnost .

„Chyba byla v nás. Po změně stran jsme nenavázali na výkon v prvním poločase, my jsme se nedokázali vyrovnat fotbalovým kvalitám Sparty. Nechtěli jsme přitom hrát na Letné jako před týdnem Plzeň, tedy pasivně, bez presování a atakování soupeře. Naskýtal se nám prostor Spartu obrat o body, jenže když nepracuje hlava, jak by měla, a mužstvo se začne strachovat o nabízející se výhru, dopadne to, jak to s námi dopadlo," glosoval olomoucký trenér prohranou partii.

Kanga ji proměněnými penaltami rozhodl. A vůbec nijak ho nestresovalo, že mezi jednou a druhou uběhlo stěží pět minut. „Pro mě žádný problém," hlásil úspěšný exekutor.

Sparťan Guélor Kanga poté, co proti Olomouci proměnil první penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je sebevědomý a psychicky hodně silný," potvrzoval trenér Sparty Zdeněk Ščasný, že ho ani na chvíli nenapadlo, že by měl svého svěřence od opakované exekuce zrazovat.

Dobře udělal, protože sebevědomý legionář zajistil jeho týmu šestou jarní výhru v řadě.