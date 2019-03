Liberec opěvuje Kozáka. On pomáhá nám, my jemu, chválí parťáka Karafiát

„Ale ne, kdo viděl naše zápasy, tak ví, že gólů mohlo být určitě více. Ale to teď asi řešit nebudeme. Urvali jsme tři body. Bylo to zase dost ubojovaný, ovšem nesmírně si toho vážíme, že jsme to ukopali. Pomůže nám to i po mentální stránce. Teď máme 14 dnů na to, abychom se nachystali na Slavii," pověděl pak Libor Kozák, který dal za Liberec v šestém duelu již čtvrtý gól.

„Libor nám pomohl, však dal gól za tři body. On pomáhá nám, my pomáháme jemu a zatím to jakžtakž klape," dodal Karafiát.

Liberecký střelec Libor Kozák (vpravo) se raduje se spoluhráčem Matějem Hybšem z branky.

Radek Petrášek, ČTK

Proti Zlínu se Kozák trefil po pohledné kombinaci po ose Roman Potočný a Radim Breite. „Potok centroval a propadlo to mezi Ráďou a zlínským stoperem. Balon mi trochu zůstal pod nohou, snažil jsem se to obstřelit a cpát k tyči a naštěstí to od tyče krásně vyšlo. Určitě jsem strašně rád, byl to důležitý gól, pomohl týmu," popsal Kozák, jenž na jaře vsítil čtyři z devíti branek modrobílých.

„Podařilo se nám skórovat po krásné individuální akci Libora Kozáka," pochválil střelce kouč Liberce Zsolt Hornyák. „Bohužel z jediné akce, kde jsme byli v dostatku hráčů, jsme mu nechali dost prostoru na to, aby si míč dokázal zpracovat a zakončit," litoval jeho protějšek Roman Pivarník.

Útočník Libor Kozák z Liberce se raduje ze vstřelené branky.

V samotném závěru Kozák přidal i druhý zásah, ovšem gól po konzultaci hlavního arbitra Pavla Královce s videorozhodčím pro ofsajd neplatil. „To je škoda, mohli jsme to vymyslet líp. Ráďa (Breite) i já. Počítal jsem s tím, že si Ráďa dá ještě dotyk a linie se vyrovná, aby nebyl ofsajd, já jsem si taky mohl ještě víc počkat, spískali jsme to oba dva. Můžeme si to ještě ukázat na videu, důležité však je, že nás to nestálo body, takže dobrý," pověděl Kozák.

„Je to nesmírně důležitá výhra, předchozí utkání jsme hráli dobře, ale nezvládli jsme to výsledkově," vyzdvihl Karafiát cenu tří bodů.