Slavia se trápila, ale splnila v Příbrami roli favorita

Šest změn oproti základní sestavě ze zápasu se Sevillou udělal kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Pražanům chyběl vykartovaný Souček, naopak se vrátil Coufal, který kvůli kartám scházel na place ve čtvrtek. Další hrdinové postupového večera seděli na lavičce. Příbram nemohla nasadit kvarteto hráčů hostujících v klubu ze Slavie, především Chaluše, Matouška a Mingazova. V trestu byl také Antwi. Nitrianský a Slepička pro změnu marodí.

Olayinkův bleskový úder

Úder Slavie přišel velice rychle. Příbram zahrávala trestný kop, ale Tregler ani Keita nepřekonali Koláře. Ten bleskově vyhodil míč, který se na dva doteky dostal k Balutovi, jenž centrem z pravé strany našel Olayinku, který si míč zpracoval a po zemi překonal Kočího. V tu chvíli nejednomu z domácích fanoušků vyvstala vzpomínka na únor 2017, kdy u Litavky domácí vyfasovali od Slavie ostudný debakl 1:8...

Když se vzápětí dostal do šance Baluta, ale těsně přestřelil, hosté nabyly bohorovného klidu, že se jim v Příbrami nemůže nic stát. Jenže mohlo. Po kombinační akci se dostal na dostřel Keita, vypálil z úhlu k pravé tyči, ale Kolář míč vyrazil. Slávisté si uvědomili, že musí přitlačit. Víc kontrolovali míč a po necelé půlhodině mohl navýšit vedení Baluta, ale trefil jen boční síť. To Nový si na druhé straně počínal lépe, ale při jeho ráně se opět vytáhl Kolář.

Ještě větší šanci měl o chvilku později Voltr, který si narazil míč s Fantišem, vypálil po zemi k pravé tyči, k níž už Kolář nedosáhl, ale míč ji o centimetry minul. Domácí vyrovnali hru, Slavia už se do šance nedostala. Když Škodovi svitla naděje na únik, elegantně ho odzbrojil Tregler. V samém závěru to dvakrát zkusil domácí Květ, ale oba pokusy se zastavily o červenobílý obranný val.

Hušbauer pojistil tři body

V úvodu druhé půle do náruče Kočího vypálil Hušbauer, a to bylo ze strany hostí na dlouhé minuty vše. Domácí dokonce získali územní převahu, ale pouze pokus Květa mířil mezi tyče, leč do prostoru, kde byl připravený Kolář. Většinou se však hrálo mezi šestnáctkami, slávisté hráli, co museli, domácí to, na co měli. Pražanům ale pořádně zatrnulo, když Květ z velké dálky z trestného kopu poslal do šestnáctky hostí centr, který hlavou tečoval Ngadeu a rozezvučel levou tyč vlastní branky!

Slavia si ale umí v těžkých chvílích pomoci. Po hodině hry našel Zmrhal milimetrovým centrem rozběhnutého Hušbauera, který hlavou umístil míč pod břevno Kočího branky. Vzápětí sudí Zelinka a videorozhodčí Marek zkoumali, zda nebyla vytrčená ruka Krále penaltová. Byla. Jenže domácí Květ poslal balón dělovkou nad břevno... Příbram se sice snažila s výsledkem ještě něco udělat, ale Slavia už si tři body pohlídala. Olayinka sice mohl ještě zvýšit, ale ze slibné pozice pálil vedle a Frydrycha vychytal Kočí.