Naši hráči byli takoví gumoví, ale tři důležité body máme, oddechl si kouč Slavie

To, co bývá po posvícení, fotbalovou Slavii v neděli nepotkalo, nebo alespoň ne s fatálními důsledky z hlediska boje o zvýšení náskoku na první příčce. Před Plzní vede po výhře 2:0 v Příbrami o devět bodů, což kouče Jindřicha Trpišovského těší, ale po utkání nezavíral oči ani před negativy...

Tři body jste si z Příbrami odvezli, ale výkon nebyl nijak excelentní. Čím si to vysvětlujete?

K pozitivům tohoto zápasu patří gólový vstup do utkání a tři body, které jsme získali. Na druhou stranu v naší hře byla spousta negativ, výkon nebyl úplně optimální. Asi se na nás hodně podepsal náročný čtvrtek s prodlouženou proti Seville. Chyběla nám dynamika, byli jsme pozdě v soubojích, neměli jsme náběhy za obranu. Naši hráči mi připadali utahaní, jako někdy v zimní přípravě, v lednu, kdy toho už mají plné zuby a pořád tvrdě trénují. Byli takoví gumoví.

Co vám na výkonu vašich svěřenců nejvíc vadilo?

Na některých hráčích bylo vidět, že do utkání sice dali maximum, nikdo se na to nevykašlal, ale stopy na nich čtvrtek zanechal. Příbram hrála velmi dobře, u všeho byli její hráči včas a dokud jim stačily síly, nedali nám nic zadarmo. V součtu s náročným terénem a větrem ten fotbal bohužel nebyl moc ke koukání. Přesto byla k vidění spousta zajímavých situací a střel. Na momenty před oběma brankami to byl zajímavý zápas, ale co se týká kombinace, nebylo to ono. Někdy se hraje hezký kombinační fotbal, ale střelecky a gólově to je jalové, tentokrát to bylo obráceně.

Michael Ngadeu ze Slavie Praha a Antonín Fantiš z Příbrami v akci během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Nezatrnulo vám, když Ngadeu trefil hlavou tyč vlastní branky a Květ později kopal penaltu?

První situace byla za stavu 1:0 pro nás, ani jsem neviděl, že to byl náš hráč. Měli jsme štěstí, ale Ondra Kolář tam byl, asi by míč měl. Pokutový kop byl vyústěním sympatické snahy Příbrami, za kterou by si gól zasloužila. Kdyby Květ penaltu dal, bylo by to pro nás snazší v tom, že už jsme vedli 2:0. Tyhle dva krizové momenty jsme ale přežili. Od 75. minuty bylo na domácích vidět, že toho mají plné zuby. Měli jsme větší kvalitu.

Před Plzní vedete o devět bodů, budete mít v reprezentační pauze větší pohodu?

Uvidíme v dubnu, máme tam deset zápasů během devětadvaceti dnů, k domácí nejvyšší soutěži a Evropské lize nám přibyde i domácí pohár. Mít takový náskok je příjemné, ale tři body z Příbrami jsou pro nás v tuto chvíli důležitější. Přiznám se, že jsem měl z tohoto zápasu velké obavy.

Fotbalisté Slavie Praha Jaromír Zmrhal a Josef Hušbauer oslavují gól na 2:0 během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Už myslíte na titul?

Ještě ne, zbývá pět kol základní části a pět zápasů nadstavby s těžkými soupeři. K tomu máme opravdu hodně náročný pohárový program.

Jak moc chyběl vykartovaný Tomáš Souček?

Jeho absence ve středu hřiště byla hodně znát. Nebyli jsme schopní přidržet balon a dostat se do naší obvyklé hry.

V hledišti jste měli velkou a hodně slyšitelnou převahu...

Za to bych chtěl našim fanouškům poděkovat, že vážili cestu do Příbrami. Moc nám pomohli, dá se říct, že nás dotlačili k vítězství. Měli jsme tu prakticky domácí prostředí.