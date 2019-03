Chyběla odvaha směrem dopředu, litoval po čtvrté jarní remíze trenér Opavy

Opavský ligový nováček stále čeká na první jarní vítězství. V Ďolíčku v neděli remizoval 0:0 a byla to už čtvrtá remíza po zimní přestávce. „Bylo to bojovné utkání, které příliš nemělo fotbalovou úroveň,“ uznal Ivan Kopecký, trenér Opavy. „Oba týmy se zaměřily na defenzivu. V první půli jsme dobře ubránili standardní situace domácích, po přestávce se naše hra trošku zvedla a Smola měl dvě velice nadějné šance. Pro nás má každý bod velkou váhu, zejména když jde o protivníka rovněž ohroženého sestupem,“ pokračoval 48letý kouč.

Hráči sice plnili předzápasové pokyny, nic navíc ale nepřidali. „Viděli jsme utkání Bohemky v Karviné, nikam jsme nespěchali, nechtěli jsme ji pustit do brejků. Hráči splnili, co jsme si řekli. Ale chyběla odvaha dopředu, kvalitnější řešení v předfinální fázi," uvedl Kopecký, jenž před utkáním mírně pozměnil sestavu. Ve středu pole nastoupil Tomáš Jursa, na hrotu útoku Václav Juřena a poprvé na jaře poslal do branky Viléma Fendricha. „Pěti zápasů jsme nevyhráli, museli jsme něco udělat. Šlo o určitý impuls. Fendrich odchytal velmi dobré utkání a výsledkem je první nula na jaře," pochválil Kopecký.

Bod z venku přivítal. „Nechci být velkohubý. Bohemka měla v první půlce převahu, střely, standardní situaci. I my jsme měli jsme velkou šanci, ale musíme bod brát," připustil opavský trenér. „Pokud tak dlouho nevyhrajete, není to pro hráče jednoduché. Je na nich vidět, že s tím chtějí něco dělat. Musíme se odrazit i od bodu z hřiště Bohemians," řekl Kopecký.

Jan Žídek z Opavy a David Puskáč z Bohemians v akci během utkání nejvyšší soutěže.

Ondřej Deml, ČTK

„Kdybychom byli odvážnější, mohl tam nám tam spadnout nějaký gól, ale bod bereme. Jsem rád, že jsme neprohráli. Kdyby jo, plácáme se v tom přes reprezentační pauzu. Teď to bude lepší," věří středopolař Tomáš Jursa, který se v základní sestavě Opavy objevil poprvé od prosincového utkání se Slavií Praha. A zvládl celých devadesát minut. „Těšil jsem se. Snad tři měsíce jsem nehrál mistrák. Bohemka má strašně rychlé hráče, snad nejrychlejší v lize a zvládá šílené brejky. V závěru už jsem šlapal vodu," přiznal 30letý záložník.