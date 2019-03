Žádný sen není nedosažitelný, vzkazuje pět týdnů po operaci srdce Talent roku Lischka

Je to na první pohled bojovník. Na nekonečné dotazy novinářů týkající se jeho zdravotního stavu odpovídal trpělivě a klidně. Jedenadvacetiletý Talent roku 2018 David Lischka pět týdnů po operaci srdce nemá jasno o tom, zda bude moci ve své kariéře pokračovat, ale nic nevzdává.

„Po operaci to bylo v nemocnici náročné, nebylo to úplně příjemné, ale teď už se cítím dobře," objasňuje situaci mladý stoper s tím, že už pár dní po zákroku začal podstupovat určitý stupeň zátěže a nyní i rehabilituje.

Tomáš Vaclík vyhrál anketu Fotbalista roku.

FAČR

Vrátí se na trávník?

„Všechno jde snad podle plánu, vyvíjí se to dobře, ale ještě mě čekají vyšetření, kde se uvidí, co a jak. Tam se potvrdí definitivně, jaká bude má budoucnost."

Právě budoucnost Davida Lischky zajímá asi všechny fotbalové fanoušky. Jablonecký hráč ale zatím netuší, zda a kdy bude schopen vrátit se na trávník. „Sám doktor to neví, ani mi stoprocentně nikdo nic neslíbil."

Bylo to nahoru dolů

„Samozřejmě, že je nepříjemné, když momentálně nemůžu hrát. Teď jsem neprožíval úplně nádherné období, bylo to spíš nahoru dolů. S Jabloncem jsem prožil krásný rok, potom měl být přestup do Sparty. Bohužel se zjistilo to, co se zjistilo. A potom byl nějaký smutek," vzpomíná Lischka na chvíle, kdy se o svých zdravotních problémech dozvěděl.

Pavel Vrba po vítězství v anketě Trenér roku hýřil vtipnou náladou.

FAČR



A poměrně otevřeně objasňuje, co se dělo potom. „Už na začátku to vypadalo, že bych kariéru měl ukončit. (...) Ale pak se objevil pan doktor Štěpán Černý, který osm, devět let zpátky operoval Jiřího Pimparu, jenž momentálně hraje v Ústí nad Labem."

"Díky němu tady stojím s nadějí, že fotbal ještě můžu hrát, a nestojím tu jako člověk, který ukončil fotbalovou kariéru," vysvětluje Lischka sled událostí s tím, že právě doktoru Černému patří jeden z největších díků. "On mi dal naději pokračovat v tom, co mě baví, co miluju. A díky němu bych se mohl jednou vrátit na hřiště."

„Měl jsem na výběr, jestli pokračovat bez fotbalu, nebo podstoupit tuhle operaci a mít nějakou naději. Nebylo to úplně těžké rozhodnutí, protože bych nemohl žít s tím pocitem, že bych tohle nepodstoupil a skončil bych s fotbalem," pokračuje Lischka, který přiznává, že strach samozřejmě měl. „Myslím, že každý člověk by měl strach, nějaké obavy. Je to operace srdce, jeden z největších zásahů do těla, ale myslím, že jsem to zvládl dobře."

David Lischka (vpravo) v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak je možné, že na srdeční problémy se přišlo až nedávno, když už předtím Lischka absolvoval desítky zápasů i vyšetření? „Tohle bych ještě nechtěl říkat."

Cítím podporu

"Lhal bych, kdybych řekl, že jsem to všechno zvládl úplně v pohodě. Nebylo to příjemné období, (...) ale měl jsem kolem sebe strašně dobré lidi, mou rodinu, kamarády, také moje agentura se k tomu dobře postavila a byli mou velkou oporou a díky nim jsem to zvládnul."

"Samozřejmě vím, že to nebylo těžké období jen pro mě, ale celkově pro mé okolí, protože mé okolí se mnou žije, odmalička se mnou je na zápasech a nezpůsobil jsem bolest jen sobě, ale i svému okolí a za to jim patří dík, že jsme to zatím zvládli a doufáme všichni, že to dotáhnu do úspěšného konce," neztrácí naději stoper.

Talentem roku 2018 byl vyhlášen David Lischka 🌟 David je po operaci srdce a my mu přejeme pevné zdraví a brzký návrat na hřiště! 💪 pic.twitter.com/yTTCojJ7Dh — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 18. března 2019

"Velký dík patří taky Jablonci, několikrát mi volal pan Pelta i pan Rada, dokonce za mnou byli v nemocnici i kluci z Jablonce, cítil jsem od nich taky velkou podporu."

Chci se vrátit na hřiště a všem ukázat, že talent roku jsem oprávněně

Bojovník Lischka tedy nic nevzdává. „Když jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál tuto cenu, tak to vás nějak nabudí, motivuje do další práce a o to víc se chci vrátit na hřiště a ukázat všem, že talent roku jsem oprávněně."

Jako talent roku by Lischka mohl být vzorem pro generaci začínajících fotbalistů. Co by jim vzkázal? „Jestli dělají fotbal, ať ho dělají naplno. Mohou být rádi za tu možnost, že fotbal můžou dělat. A když nepřestanou pracovat a půjdou si za tím snem, který mají, pak žádný sen není nedosažitelný. Můžou stát taky tady, kde teď stojím já. Můžou být taky talentem roku," uzavřel jablonecký obránce.