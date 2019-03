Hráče jako Kozák nemá Sparta, Slavia ani Plzeň, chválí Hornyák střelce a předpovídá mu návrat do reprezentace

Dokážete si teď představit svůj tým bez Kozáka?

Považuji Kozáka za stejného lídra, jako byl u nás Ševčík, který se velmi těžko nahrazuje. Hledali jsme hroťáka v létě, Mashike to nenaplnil, Pázler zatím také ne. Tak přišel Musa a Kozák. Věděl jsem na 99 procent, že když bude Libor zdravý, tak to bude jeden z lídrů našeho mužstva. Naplňuje to, ale zase na druhou stranu musím podotknout, že nesmíme spoléhat jen na Kozáka. Samozřejmě je to však rozdílový hráč, o tom jsme věděli. Jen jsem se modlil, aby byl zdravý a fyzicky připravený. Musím říci, že Libor je i fantastický kluk do kabiny. Maximální profesionál. Takového frajera tu vídám sedět hodinu před tréninkem a hodinu po něm. Má svůj režim, ví, co potřebuje. Je vidět, že vyrůstal v zahraničí.

Je to momentálně váš klíčový hráč?

Jasně, to všichni vidí. Libor to dokazoval i se Spartou. Sice zahodil penaltu a byl i při gólu, když nezvládl souboj s Costou. Kdo však rozumí fotbalu nejen na úrovni fanouška z tribuny, tak vidí, jak na sebe poutá tři čtyři hráče soupeře. Jak podrží enormní množství balonů. To jsme předtím nezvládali. Věří si v osobních soubojích, což nám strašně chybělo. Doufám, že tím, jak Kozák ukazuje kvalitu, potáhne i ostatní hráče kolem sebe.

Liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Vlastimil Vacek, Právo

Obzvláště v Liberci, který má mladé mužstvo, že?

Ano. Myslím, že Liberec má snad druhé nejmladší mužstvo v lize, jeho gros tvoří mladí hráči. Až na Radima Breiteho a Romana Potočného, věkem sice střední generace, přitom patří k těm nejstarším v týmu. Libor k nám zapadl, je velkou pomocí a dobrým vzorem pro mladé. Pozitivní je, že má velmi dobrý charakter.

Jenže ho máte jen na hostování do léta. Budete se snažit, aby v Liberci zůstal?

Jednoznačně. Na začátku jsme se dohodli, že nám pomůže a my pomůžeme jemu. Myslím, že když nebude mít nabídky z větších klubů, možná i z těch českých, tak to zase bude na gentlemanské dohodě mezi námi a Kozákem.

Bavili jste se už o tom?

Určitě jsme tohle téma nadhodili, ale jsem realista. Když bude takhle pokračovat, určitě po něm sáhne Sparta, Slavia i Plzeň, domácí top kluby. Myslím, že takového hráče nemá ani jeden z nich. Minimálně je na úrovni Tetteha, Škody a dalších typologicky stejných hráčů ze špičkových českých klubů. Nepřeháním, když řeknu, že Kozák je jeden z nejlepších útočníků Česka. I pro českou reprezentaci.

Má podle vás reprezentační formu?

Má dobrou formu, ale myslím, že bude ještě lepší. Chyběla mu zápasová praxe a důvěra, kterou tu maximálně dostává. Myslím, že je otázkou času, kdy se do reprezentace vrátí a prosadí. V širší nominaci už byl. A zápas se Zlínem byl nejlepší pozvánkou.