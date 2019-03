FOTBAL ONLINE: Baník ve slezském derby prohrává už o dva góly. Laštůvka běsní!

Hostům by už měl být k dispozici i kapitán Milan Baroš, který doléčil zranění. V základní sestavě v úvodu na trávník nevyběhl, po přestávce střídal Jakuba Šašinku.

Karviná nevyhrála ani jeden ze tří ligových zápasů s Ostravou a doma v nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních osmi utkání. Ostravský kouč Bohumil Páník očekává, že Karvinou hodně nabudil příchod trenéra Straky. "Je to člověk plný emocí a bude to přenášet na mužstvo. Bude to tvrdý a mužný fotbal, jak se na derby sluší a patří," řekl Páník.

"Pauza nám přišla vhod, zapracovali jsme na fyzičce a mentální stránce. Potřebujeme, aby si kluci zase začali věřit i s ohledem na smolný zápas na Dukle, kde jsme byli přes 80 minut lepším týmem. Přesto jsme prohráli po našich naprosto hloupých chybách. Pokud je odstraníme, budeme úspěšní," uvedl pro klubový web Straka.