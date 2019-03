Osm měsíců bez fotbalu nebylo znát. Dreksa postavil obranu do latě a Karviná vyhrála

Osm měsíců kvůli přetržené achilovce ligu nehrál, návrat Pavla Dreksy do sestavy Karviné byl ale impozantní. V předchozích kolech často chybující defenzivu perfektně oddirigoval a výsledkem byla první výhra v sezoně bez obdrženého gólu. Karviná porazila v páteční předehrávce 26. ligového kola Baník Ostrava 2:0, poprvé pod vedením trenéra Františka Straky zvítězila a nejméně do sobotního utkání Dukly v Opavě utekla z poslední příčky tabulky. „Jeho pozitivní přístup zafungoval. Když jsem kluky sledoval předtím a teď, tak je to strašně vidět,“ pochvaloval si práci nového kouče Dreksa.

Tohle byl opravdu suverénní návrat. Představoval jste si ho takhle nějak?

To se vám zdálo, v 25. minutě jsem se moc suverénně necítil. Ne, kluci mi strašně pomohli, hráli super, v tom musíme pokračovat.

Nepomohl jste spíš vy jim? Burcováním? Dirigováním obrany? Karviná nedostala v sezoně gól jen při remíze 0:0 na hřišti Bohemians 1905 a teď s Baníkem.

Nevím, když se hráč po osmi měsících vrátí na hřiště, tak mu spíše musí pomoct oni. Miňo (Milan Rundič) a Krivi (Ján Krivák) vedle mě hráli super, Buďa (Lukáš Budínský) před námi byl fantastický. Strašně moc mi pomohli.

V souboji o míč (zleva) Martin Fillo z Ostravy a Adriel D Avila Ba Loua z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak jste se tedy cítil ve 25. minutě?

Měl jsem toho dost a přemýšlel jsem, co budu dělat v poločase. Musel jsem se hecnout, o poločase rozmasírovat svaly, nakopnout se. Ale musím říct, že ve druhé půlce se mi už hrálo líp. Baník už pak neměl tolik závarů. Fakt jsme druhý poločas hráli ještě líp. Bylo to super.

Jednoduchost v obraně, nekompromisní odkopy. Je i tohle cesta?

Jednoznačně je to cesta, dostávali jsme strašně moc gólů. Snažili jsme se hrát jednoduše. Po pauze jsme nechtěli neudělat chybu a prostě to tam uklízet. Máme vepředu silného Wagiho (Tomáše Wágnera), z jedničky jsem se to snažil hrát na něj. Taky předvedl výborný výkon.

Baníku jste nedali prostor k rozehrávce, byl tenhle vysunutý presink klíčem k úspěchu?

Stoprocentně je to pro nás lepší. Hráči jsou pod tlakem, nemají tolik času rozehrát. Pro nás obránce je to jednodušší, než když na to má útočník dvacet minut čas.

Adriel D´Avila Ba Loua z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Nakolik vás nakopl trenér František Straka energií, pozitivním přístupem?

Jeho pozitivní přístup fungoval stoprocentně. Když jsem kluky sledoval předtím a teď, tak je to strašně vidět. Najednou jsme byli sebevědomí, ale musíme tak pokračovat, protože pohled na tabulku je hrozivý. Pro nás to tahle jedna výhra nic neznamená.

Baník neměl střelu na bránu. To je pro defenzivu výborné vysvědčení, ne?

To je dobrý výsledek, Berky (Martin Berkovec) bude spokojený.

Baníku fandily v kotli děti a ženy, které si před prvním gólem sundaly trika. Popasovali jste se s koncentrací na hru v tu chvíli lépe?

Já to viděl po zápase v televizi. Klobouk dolů za odvahu. Tam nám holky asi pomohly.