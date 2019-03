Skuhravý se vrací do Opavy. Reakce fanoušků? Jsem připravený na všechno, hlásí

Čeká ho speciální zápas. Roman Skuhravý kočíroval fotbalisty Opavy déle než dva roky a na angažmá má krásné vzpomínky. Postoupil s nimi do finále domácího poháru, a hlavně je po třinácti letech vrátil zpět na prvoligovou mapu. V sobotu odpoledne do známého prostředí zavítá znovu. Vůbec poprvé jako soupeř a trenér Dukly Praha, kam po odchodu ze Slezska zamířil.

Trenér Dukly Roman Skuhravý se vrací do Opavy, kterou loni dovedl zpět do ligy.

Na koho se těšíte nejvíc?

Já tam prožil hodně zajímavé období života, takže dá se říct, že od ženských v rekvizitárně až po lidi v managementu. Samozřejmě se těším na hráče, trenéry a atmosféru na stadionu.

Která je v Opavě výborná.

Stadion je plechový, skrze fotbalový a atmosféra opravdu specifická. Nikde jinde jsem takovou nezažil. Fanoušci jsou blízko a povzbuzují, ať se mužstvu daří nebo nedaří. Když přijel nějaký soupeř do Opavy, odvedl daleko lepší výkon než v předešlých utkáních.

Místní kulisu jste si však v první lize neužil. Když jste u mužstva po sedmi kolech skončil, hrálo domácí duely ještě v brněnském azylu.

Je to tak. Poprvé uvidím stadion po rekonstrukci a nové hřiště. Když jsem odcházel, stadion byl rozkopaný a jak to sleduju, trávník vypadá úžasně. Těšíme se, protože nemáme možnost na takových krásných placech trénovat.

Poprvé od svého zářijového odchodu se objevíte před opavských publikem. Jakou reakci čekáte?

Jsem sám zvědavý. Na druhou stranu jde o věc, kterou já nemůžu ovlivnit. Tenhle zápas je pro mě tak důležitý, že se na něj maximálně koncentruju. Takže to, co se bude dít okolo, na mě nemá vliv. Pokud jde o mě, jsem připravený na všechno. Poradím si s tím.

Útočník David Puškáč si nedávno na Bohemce vyslechl od opavských fandů hlasitý pískot. Jste připravený i na případné negativní reakce?

Já se po dlouhé době vracím tam, kde to mám rád. Vnímám, co se před čtrnácti dny stalo Davidovi. Takže i tohle se může stát. Mně to ale nádherné vzpomínky na Opavu nevezme a jestli má někdo potřebu to takhle ventilovat, je to jeho problém.

Ve slezském klubu jste skončil z rodinných důvodů na vlastní žádost. Někteří hráči váš odchod hůř nesli a cítili se podvedeni. Jak to zpětně vnímáte?

Je to už dlouhá doba, ale já myslím, že můj odchod Opavě pomohl. Z hlediska uvolnění, jiného přístupu, tým se výsledkově zvedl. Reakce některých lidí...To prostě k fotbalu patří.

Mrzelo vás to?

Mrzelo je silné slovo. Každý je zodpovědný za to, jakým způsobem se v životě prezentuje. Jak v médiích, tak na hřišti. Takže tohle jsou věci, které mě nepřekvapily ani nemrzely. S kluky jsem něco prožil a vím, jaký mají charakter a vždycky jim budu fandit, protože fotbal je hrozně krátký na to, abychom v sobě měli nějakou zášť.

Jste s někým stále v kontaktu?

S bývalými asistenty Pepou Dvorníkem a Michalem Kosmálem, i když už ne tolik jako ze začátku. Mám k nim lidsky velmi blízko. Žádné špičkování ale neprobíhá. Těšíme se na sebe, ale až po zápase. Ten je pro obě strany tak důležitý, že na nějaké hecovačky nemám ani myšlenky.

Je pro vás výhoda, že tým znáte?

On se odchody hráčů změnil stejně jako hra mužstva. Má už jinou tvář než za mě. Co ale zůstává stejné je obrovské srdce kluků. Tohle je věc, které se budeme chtít z naší strany vyrovnat. Zarputilost Opaváků, kteří se nevzdávají, na tom to je položené.

V čem je další síla soupeře?

Má obrovskou sílu ve standardních situacích. Tím, že zjednodušili přechodovou fázi, je pro ně zcela zásadní hráč Tomáš Smola.

Před reprezentační pauzou jste se díky vítězství nad Karvinou konečně odlepili z posledního místa tabulky. Znamená pro vás před bitvou v Opavě velkou vzpruhu?

Pomohla nám v hlavách. My nikdy neměli potíže s atmosférou v kabině nebo pílí hráčů. Kluci dřou, ale zápas je pro nás vždycky stresový a dlouhodobě máme problém zejména s tím, jak přenést do zápasu to, co denně pozoruju v trénincích. Po výhře je vidět světlo na konci tunelu.

Klíčový stoper Ján Ďurica si v zimní přípravě zlomil žebra, pak si zahrál proti Olomouci a opět se vrátil na marodku kvůli zlomenině metatarzu. Jak to s ním vypadá?

Furt s námi ještě netrénuje. Pro nás je teď důležité, abychom ho měli pro závěr sezony, hlavně do nadstavbové části. Ďury neprožíval kvůli zdravotnímu stavu úplně ideální období a potřebuje i trošku času na to, aby potrénoval. Bohužel nám vypadl také další stoper Kozma, což je škoda, protože vypadal velice dobře. Kvůli kartám nenastoupí ani Podaný a Djuranovič.