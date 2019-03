Šest bodů z domácího hřiště pozvedlo Teplice. Jsem maximálně spokojen, těší Hejkala

Ve výborné formě se znovu představil teplický záložník Jakub Hora, který nastartoval tým vedoucí trefou už v desáté minutě. Celkově už dal v sezoně deset branek. „Je to moje dosavadní maximum v kariéře. Jsem spokojen a mám cíl, abych nějaké góly ještě přidal," nechal se slyšet aktuální ligový kanonýr. „Proti Slovácku nehráli Honza Krob a Admir Ljevakovič, patřím k nejzkušenějším a je na mě, abych to vzal na sebe," podotkl Hora.

Pochválil jej i trenér Stanislav Hejkal. „Kuba Hora je v pohodě poté, co se stal v zimě otcem. Chce se ukázat a získat smlouvu do zahraničí. Pracuje na sobě a každý trenér by chtěl mít takového hráče v současné fazoně. Je pro Teplice štěstím, že ho tady máme," vystihl kouč přínos ofenzivního záložníka.

Teplická radost v duelu se Slováckem.

Ondřej Hájek, ČTK

Hejkal byl s výhrou také nadmíru spokojen. „Velice dobrý vstup do utkání určil jeho ráz. Byli jsme aktivní, napadali jsme stopery soupeře i brankáře, což vedlo k první brance. Výsledek je příjemný i vzhledem k psychice. Uhájili jsme čisté konto. A navíc dostáváme do hry mladé hráče. Matěj Radosta odehrál hodně minut a je příslibem," zmínil trenér sedmnáctiletého mladíka z kádru reprezentační osmnáctky.

Naopak hodně zklamaný byl trenér hostí Martin Svědík. „Podali jsme velice slabý výkon na to, abychom mohli pomýšlet na body. Hráči si musí uvědomit, že hrajeme o záchranu. Takhle se za Slovácko nebojuje. Naše hra neměla patřičné parametry a musíme se z toho rychle vzpamatovat," nebral si servítky. Na představení mužstva neviděl nic pozitivního. „Ke kvalitě utkání jsme ničím nepřispěli. Tepličtí hráli zodpovědně a zaslouženě berou tři body," dodal Svědík k prohře Slovácka.