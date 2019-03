Ještě, že tam trenér dal toho Broňka bláznivého, smál se opavský kanonýr Tomáš Smola

V 5. minutě dorazil útočník Opavyn Tomáš Smola míč poprvé do branky Dukly Praha a nasměroval svůj tým k první jarní výhře. Dobrý pocit z vítězství si ale pokazil sám. Ve druhém poločase zbytečně sestřelil hostujícího Bezpalce, uviděl čtvrtou žlutou kartu v sezóně a v příštím kole pojede do Příbrami jen jako divák. „Byla to hloupá karta, ale já nehraju podle toho, kolik mám zrovna karet. Prostě tam příště půjde Venca Juřena,“ krčí rameny s osmi trefami nejlepší střelec Opavy.

Jak moc cenné to vítězství je, s ohledem na to, že hráči Dukly byli na míči rozhodně častěji než vy?

Po tom, co jsme dnes přežili, je to opravdu velká úleva. Dukla je silná na balónu, trenér Roman Skuhravý to takhle hrál i u nás. Více gólových šancí jsme ale měli my, ať jsem to byl já, nebo Žíďa (Jan Žídek). Jenomže pak se nechal právě Žíďa zbytečné vyloučit a začali jsme být hodně nervózní, zbytečně jsme se báli. Naštěstí Dukla neproměnila své dvě vyložené šance a my jsme přidali na 2:0. Ještě, že tam trenér poslal toho Broňka (Bronislava Stáňu) bláznivého.

Váš gól přišel hned v úvodu, kdy jste zahrávali několik standardek. Je to vaše největší zbraň?

Máme je dobré, i když je nijak extrémně netrénujeme. Máme na ně vyhrazenou v tréninku tak půlhodinku. Ale máme tam typy hráčů, kteří se umí prosadit, dohráváme to a hodně z toho dáváme góly. I první byl přesně takový. Jurec (Václav Jurečka) hlavičkoval, brankář Dukly Rada to vyrazil přede mě a nějak jsem to tam dorazil. Pravou šajtlí, nebo patou, ani nevím. Hlavně, že to skončilo v brance.

Centry Pavla Zavadila byly opět výtečné, je to pak snazší?

On to kope geniálně a pořád do stejného místa, což je pro nás útočníky to nejlepší. Balón proti hlavě a na střed. Ale včera mu to na tréninku zrovna nešlo, tak jsme mu říkali, že když mu to nejde na tréninku, tak v zápase to určitě bude kopat dobře.

Byl jste na hrotu hodně odříznutý, jak jste to zvládal?

Hráli jsme po tom vyloučení o jednoho míň a spíše bych se měl já klukům omluvit za to, že jsem jim moc nepomohl v bránění. Zavoš (Pavel Zavadil) se Šafou (Jan Schaffartzik) to měli hrozně těžké. Já jsem byl ale zavařený, když jsem tam běhal sám vepředu. Ale hrálo se mi tam nahoře docela dobře. Něco jsem i udržel.

Do Opavy se poprvé od odchodu od týmu vrátil trenér Roman Skuhravý. Měli jste kvůli němu zvýšenou motivaci vyhrát?

Vůbec ne, myslím si, že už to není tak horké, jak to bylo před rokem. My jsme prostě museli vyhrát. Máme tři body, udrželi jsme na distanc Karvinou, jedenáct bodů máme na Duklu. To je důležité.

Vyhráli jste poprvé na jaře. Pomůže to v závěru soutěže?

To doufám, máme teď Příbram, kde ale nebudu moct kvůli kartám hrát. Ale šanci dostane Venca (Juřena). Je výborný útočník, maká den co den na tréninku a šlape mi na záda, takže dostane šanci a já mu budu přát, aby dál gól a trefil tři body.

Byla ta žlutá karta zasloužená?

Byla hloupá, ale já jsem tipoval, že by to mohl hrát tam tudy, že bych ho mohl trefil i s balónem. Je to moje hloupost, ale já nehraju podle toho, kolik mám zrovna karet.