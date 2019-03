Náš nejhorší výkon na jaře, takhle se o záchranu nehraje, zlobil se příbramský Tregler

V reprezentační pauze se Příbramští s novým koučem Romanem Nádvorníkem snažili zlepšit defenzivu, ale v Jablonci inkasovali tři góly a padli 0:3. „Byl to náš nejhorší výkon na jaře. Hráli jsem špatně od začátku, všude byli pozdě. Hodně jsme faulovali, bylo z toho hodně standardek, které má Jablonec nebezpečný. Dostali jsme laciné góly a prohráli si to sami. Takhle se o záchranu nehraje,“ zlobil se záložník Příbrami Jaroslav Tregler.

Poprvé jste inkasovali ve 12. minutě po dlouhém sólu Jovoviče, co jste měli udělat jinak?

Tam to začalo asi u mě, když jsem tam vystupoval, obhodil si to kolem mě a za mnou tak vznikla díra, do které si míč navedl. Asi tam měl přijít dříve taktický faul, nemusel se dostat až k bráně a dát gól.

Přitom chvíli předtím jste se mohli dostat do vedení vy, jenže Filipu Hlúpikovi gólman velkou šanci chytil. Byl to zlomový moment?

Jasně, měli jsme vést 1:0 a místo toho jsme prohrávali 0:1, během pěti minut... Kdybychom tam gól dali, myslím si, že by to bylo úplně jiné utkání.

Michal Trávník z Jablonce proměňuje nařízenou penaltu proti Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Druhý gól jste obdrželi z penalty, kterou sudí Ondřej Pechanec nařídil až po konzultaci se svým asistentem, čemuž předcházel neuznaný gól Jovoviče. Co se tam stalo?

Hráč, který vstřelil gól, byl v ofsajdu, takže řešili, jestli penaltu písknout nebo to byl ofsajd. A pískl penaltu. Tam zase uděláme penaltu z jejich autu. Vhazují aut u rohového praporku, nepohlídáme si tam hráče, dostanou to do vápna a penalta to bylo. To jsme viděli všichni.

Prohráli jste tak s novým koučem Romanem Nádvorníkem, který před reprezentační pauzou nahradil Josefa Csaplára. Co trenér přinesl nového?

Chtěl by hrát více ze zajištěné obrany, než to bylo pod trenérem Csaplárem, kdy jsme hráli hodně otevřeně. To je asi nevětší změna, kterou chtěl udělat. V repre pauze jsme něco naběhali a tento týden jsme dělali spíše taktické věci.

Stihli jste se s koučem Csaplárem rozloučit?

Ano, potom, co se to oznámilo, jsme s ním všichni mluvili.