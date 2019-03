Plzeňský Beauguel dal klokanům dva góly, pak musel do nemocnice! Snad budu brzy zpátky, doufá

„Na lavičce to bylo stresující. Byl jsem hrozně nervózní. Bohemka vyrovnala, měla několik dalších šancí, dvě z nich obrovské. Naštěstí to dobře dopadlo," oddechl si po utkání Beauguel. Nejprve do sítě dokopl střelu Řezníka, vzápětí po přiťuknutí Kopice zavěsil podruhé. Dvakrát byl pak blízko hattricku.

„V jednu chvíli jsem si myslel, že mi tam třetí gól spadne. Jenže jsem byl u míče o setinku později, obránce stihl střelu zblokovat," litoval 27letý útočník. „Chyběla trocha štěstí. I za dva góly jsem moc rád, důležitější je ale vítězství. Po herní stránce ale se sebou úplně spokojený nejsem, můžu být lepší," podotkl Beauguel.

Jean-David Beauguel z Plzně se raduje z gólu proti Bohemians.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Pokud by zůstal na trávníku 90 minut, možná hattrick oslavil. Krátce po změně stran si však řekl o střídání. „Čtvrt hodiny před koncem prvního poločasu mi zatahalo ve svalu, o přestávce jsme se s trenérem domluvili, že to ještě zkusím. Ale nešlo pokračovat, klukům bych nepomohl. Bylo lepší, aby místo mě přišel čerstvý hráč," sdělil Beauguel.

Zatímco jeho spoluhráči odjížděli po utkání z Doosan Arény domů, on mířil na vyšetření do plzeňské nemocnice. „Půjdu na sono, pak se uvidí. Snad to nebude nic vážného a budu brzy zpátky," doufá Beauguel, podle něhož není bitva o mistrovský titul rozhodnutá. Čtyři kola před koncem základní části ztrácí Plzeň na první Slavii sedm bodů.

Jean-David Beauguel z Plzně při utkání s Bohemians 1905.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Ve fotbale není nic nemožné. Před námi je ještě devět zápasů, dokud to bude možné, o titul se budeme rvát," uzavřel Beauguel.