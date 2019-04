Hašek po kruté prohře v Plzni: Ljovin nedá gól ani na tréninku, má mě překvapit, že ho nedá v mistráku?

Sahali jste po třech bodech, nemáte žádný. Jste hodně naštvaný?

Výsledek je pro nás krutý, utkání patří do skupiny zápasů, kterých v této sezoně Bohemka odehrála několik. Měli jsme vyhrát, ale nemáme nic. Pro nás nic neřešící zápas. Nepotřebujeme podat dobrý výkon a prohrát, potřebujeme získávat body.

Co stálo za zmrtvýchvstání vašeho týmu, který brzy prohrával o dva góly?

U inkasovaných gólů jsme si počínali jako děti. Byli jsme pasivní, ustrašení. Plzeň pak, protože se dostala snadno do vedení, polevila. Dala nám čas se nadechnout. Uvědomili jsem si, že nemáme co ztratit, začali jsme hrát. Ověřili jsme si, že se tady dá hrát v klidu. Podniknout brejk i postupný útok, vyhrávat souboje a odražené míče. Byl jsem přesvědčený, že Plzni bude docházet dech, což bylo znát i v prvním poločase.

Z čeho jste usuzoval?

Viděli jsme, že v první půli byly pasáže, v nichž jsme reagovali rychleji, byli jsme dřív u odražených míčů. Věděli jsme, že Plzeň nasadila hráče, kteří jsou po zranění, jsou nerozehraní. Byl tam i vliv psychiky. Když vedete o dva góly, nechcete dát třetí gól, ale spíš ubránit náskok. Soupeř naopak nemá co ztratit. I proto jsme spoléhali, že nám to bude po přestávce víc běhat.

To se také stalo. Lepší výsledek vás však stály neproměněné vyložené šance Reitera a Ljovina. Vyčítáte jim to?

Doufám, že mi naši fanoušci odpustí, ale budu říkat věci tak, jak jsou. Je to prostě nižší kvalitou zmíněných hráčů v zakončení. To, že Ruda Reiter nepromění šanci, kdy jde sám na bránu, není úplně náhoda. Protože to ještě neumí tak, abych si mohl být téměř jistý, že to gól bude. Ve druhé šanci, myslím, že mohl sám zakončovat a dát gól. Ale pod tíhou, že už jednu šanci neproměnil, předal zodpovědnost spoluhráči. Nádherná akce do mrtva, jenže Ljovin...

...to nezvládl.

Je u nás od ledna. Teď je konec března, nepamatuju si, že byl dal gól na tréninku. Má mě překvapit, že ho nedá v mistrovském zápase?

Dá se ale koncovka natrénovat?

V každém oboru lidské činnosti se můžete zlepšovat. Problémem fotbalu je, že jde o komplexní sport. Je spousta věcí, které je potřeba udržovat. Není jednouché zaměřit se jen na koncovku. Lze se zlepšit, nicméně u hráčů, kteří k tomu nemají základní předpoklad, což se pozná už v mládeži, není efektivita procesu tak vysoká. Když Federer trénoval jednoruční bekhend a vy byste trénovali to samé se stejným úsilím, dělal by výrazně větší pokroky než vy. Prostě nečekejme zázraky, že se z Ljovina najednou stane kanonýr, který bude sypat góly z pětadvaceti metrů.

Ani z neproměněné penalty Jindřiška jste nebyl překvapený?

Z posledních pěti jsme snad dali jednu. Takže to, že Pepa neproměnil, mě ani tak nepřekvapilo. Nedal jich víc. Ani na tréninku to není zabiják, který byl dal z dvaceti devatenáct. Když rozhodčí ukázal na penaltu, zůstal jsem ledově klidný a čekal, jak to dopadne. Nenapadl mě lepší exekutor. Neměl jsem problém že ji jde kopat Pepa. Ale viděl jsem to tak padesát na padesát. Neradoval jsem se, že máme penaltu, což se ukázalo jako dobrá varianta, neboť jsem nebyl zbytečně zklamán.

Ve druhém poločase jste poslal do hry útočníka Júsufa? Byl jste s ním spokojený?

Po dlouhém zranění začal trénoval týden před posledním domácím utkáním s Opavou. Je tedy v tréninku s týmem tři týdny. S Opavou byl na hřišti doslova zapíchnutý jako vidle, jeho střídání se nám nepovedlo. Teď je na tom už lépe, což bylo v Plzni vidět.