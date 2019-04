Straka se pustil do fanoušků Baníku! Urážky? Je to stupidní. Někteří lidé nemají respekt, zlobil se

Příznivce Baníku na karvinském stadionu zastupovaly převážně ženy a děti, přesto se z míst vyhrazených pro hostující fanoušky občas linuly nepublikovatelné pokřiky urážející právě bývalého reprezentačního obránce i trenéra. „Vnímal jsem to a nezažil jsem to poprvé. Už před lety v Českých Budějovicích mě ostravští fandové častovali podobnými pokřiky. Tehdy tam dostali trojku a prohráli znovu. Nechci to nijak moc hodnotit, protože je to stupidní a ukazuje to, že někteří lidé v Česku nemají absolutně respekt," povzdychl si 60letý trenér, který nedávno převzal Karvinou po odvolaném Slovákovi Norbertovi Hrnčárovi.

„Na jednu stranu mě tohle chování zaráží, na druhou to ukazuje obraz naší společnosti. Mrzí mě to, protože hráči i trenéři se snaží odevzdat maximum pro svůj tým a lidé vás za to uráží. Dobře jsem je slyšel a bolelo mě to. Tohle nemá se sportem nic společného," řekl Straka, jehož jméno znělo stadionem i po utkání. Po důležité výhře nad regionálním rivalem jej vyprodaný stadion z pochopitelných důvodů oslavoval.

„Je to dvousečné. Kdybychom prohráli, tak by to bylo možná jinak. Ale fandové, i když jich nebylo tolik, za námi přijeli i na Duklu, a toho jsem si cenil. A je skvělé, že jsme před vyprodaným hledištěm to derby vyhráli. Porazili jsme velmi silný tým a znovu ten pohasínající plamínek trochu rozdmýchali. Ale stojíme pevně na zemi, jedno utkání nám nic nevyhraje. Čeká nás těžká práce. V úterý jedeme hrát pohár na Slavii a v neděli nás čeká veledůležité utkání v Olomouci," připomněl Straka.