I Teplice mají svého Hložka. Jsem vděčný za šanci v lize, říká sedmnáctiletý Radosta

Co říkáte na svůj debut v nejvyšší soutěži?

Vím, že po Adamu Hložkovi jsem druhým nejmladším hráčem v lize. Moc jsem nepočítal s tím, že do ní naskočím zrovna v sedmnácti letech. Snad jsem za pár měsíců, co jsem v přípravě s týmem, nabral pár zkušeností. Snažím se adaptovat na starší hráče a zvyknout si na větší tempo zápasů. Chvíli mi to asi trvalo, ale doufám, že jsem na dobré cestě. Pořád se učím.

Překvapila vás tedy nominace do prvoligových utkání?

Ano, šance přišla brzy. Máme docela marodku, připravoval jsem se na to, že se mohu dostat i na hřiště. Proti Slovácku jsem tam šel za stavu 2:0. Byl to zážitek. Snažil jsem se oběhat, co bylo potřeba. Snad už na míči tolik neplaším.

Jak těžké bylo popasovat se s náročným programem?

Byl jsem s reprezentační osmnáctkou na turnaji v Dubaji, který jsme vyhráli. I tam jsem získal zkušenosti od zahraničních hráčů. Vrátili jsme se v úterý a o den později jsem se zapojil do tréninku v Teplicích. A v sobotu přišla liga se Slováckem.

Zatím si ale novou etapu ve fotbalové kariéře asi užíváte, že?

Tepličtí se snaží dávat příležitost mladým. Dveře do áčka jsou otevřené. Kabina mě přijala parádně. Samozřejmě nosím věci, což je u mladíků obvyklé. A mezi teplickým kluky se cítím skvěle.