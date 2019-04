Nejlepší regenerace? Péče o synka, směje se stoper před pekelným programem

„Jde o klíčovou pasáž sezony, podle níž se bude všechno hodnotit," měl jasno dvaatřicetiletý obránce, jehož se spoluhráči čeká v úterý duel Mol Cupu s Karvinou, následuje v sobotu ligové utkání na Dukle, pak domácí čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, derby se Spartou, odveta evropského poháru v Londýně a duel tuzemské nejvyšší ve Zlíně.

„Půjde o nesmírně náročný zápasový blok. V nadcházejících zápasech nikoho nebude zajímat, jestli jsme hráli krásně a dobře, ale jaké jsme měli výsledky. Jsme nepopsatelně šťastní za možnost konfrontace s Chelsea, byť jde o dva zápasy navíc. Ale o zápasy, které hráče mentálně i fotbalově posouvají," říkal Kúdela, který si navíc nemohl odfrknout ani během reprezentační přestávky, neboť nejprve jen sledoval jako náhradník kvalifikační duel v Anglii a následně naskočil do souboje s Brazílií.

Ondřej Kúdela v souboji s teplickým Červenkou

Vlastimil Vacek, Právo

„Úžasné zápasy. Výjimečné. Nemluvím jen o střetnutích v národním týmu, ale i o nadcházejících bitvách s Chelsea. Bylo by hezké, kdybychom v tom ještě pokračovali," zasnil se Kúdela, že by se ani trošku nezlobil, pokud by i samotný finiš ligové soutěže měla Slavia protkaný dalšími duely Evropské ligy.

„Je třeba hlavně využít každou volnou chvilku k regeneraci. Únava se kupí, tělo s tím občas bojuje. Někdy zápasy bolí méně, ale najdou se i bolestivější. Každý z nás má vyzkoušené vlastní věci, které rychle fungují," popisoval Kúdela.

Mužstvo Slavie před slavnou odvetou osmifinále Evropské ligy se Sevillou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Já si hlavně hlídám stravu, abych měl kvalitní potraviny. A dobrý spánek. Nejde totiž jen o program na stadionu. Je potřeba myslet na zápasy a nabitý program i doma, odpočívat prakticky neustále," neskrýval Kudela, že nestačí jen masáž, vířivka či procedury dostupné v rámci slávistické šatny.

„Občas je důležitější regenerace psychická než fyzická. I proto se doma nezříkám péče o synka. Jde o příjemné rozptýlení, na které se pokaždé moc těším," říkal otec malého Ondry, jenž se narodil v létě minulého roku.

„Pečování o něj je radost. Dokonale si vyčistím hlavu. Pomáhám ženě, jak jen mohu. Navíc mám obrovské štěstí, protože malý zalehne v osm večer a budí se ráno kolem půl osmé, tudíž i já mám dost prostoru se vyspat," odtajnil Kudela vlastní recept na regeneraci.