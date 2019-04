Urážky od slávistů? Jestli chtějí být vtipní, ať alespoň vymyslí něco originálního, říká Nguyen

„Dneska k večeři M45, tak díky za tip. Jen příště s koriandrem," pověsil si na sociální síť příspěvek s fotkou pražených nudlí s masem a zeleninou. A s připojeným emotikonem „má hlad" k tomu.

Gólman s vietnamskými kořeny po otci tím reagoval především na pokřik lídra slávistického kotle o „M45 bez koriandru"...

Liberecký brankář Filip Nguyen v objetí s útočníkem Liborem Kozákem při utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

„V průběhu zápasu jsem to ani nezaznamenal. Jen vím, že na mě pískali, když mi dlouho trval odkop. Soustředil jsem se především sám na sebe. Ale pak se to ke mně doneslo od známých, protože mám kamarády, kteří do slávistického kotle chodí. Doufám tedy, že oni se k tomu nepřipojili," směje se 26letý gólman. „Ostatně myslím, že se to týkalo jen pár jedinců...," doplňuje.

Dva dny po zápase zareagoval po svém. „Říkal jsem si, že tohle asi bude tou nejlepší odpovědí. Rozhodně však kvůli tomu nebrečím. Ostatně pár takových narážek jsem už zažil. Každý si myslí, jak je originální, přitom vesměs jde stále o to samé. Jestli se snaží být vtipní, tak ať alespoň vymyslí něco originálního," vzkazuje Nguyen, jehož máma je Češka a otec pochází z Vietnamu.

„Mě osobně to neuráží, ani nemůže. Na jednu stranu si z toho dělám srandu, na druhou jsem kvůli tomu smutný. Hlavně je mi líto celkově vietnamské komunity. Nerad bych, aby se do nich někdo navážel, třeba i kvůli mně... To mě pak mrzí víc, než když se to týká jen mě. Mně to jde jedním uchem dovnitř, druhým ven. Hlavu si z toho nedělám," přiznává hráč, který do Liberce přestoupil v únoru minulého roku a v průběhu podzimní části se stal velkou oporou týmu Zsolta Hornyáka.

Vladimír Coufal ze Slavie Praha a liberecký brankář Filip Nguyen během utkání 26. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Horší mi přijde, když fanoušci Sparty nebo Olomouce uráží třeba Oscara, když na něj dělají hu-hu-hu-hu, pokud má balon. To fakt nechápu. Navíc od sparťanských fanoušků, kteří mají také pár hráčů tmavé pleti," přiznává brankář, který začínal v Braníku, poté to zkoušel i na Letné a k Nise zamířil z Vlašimi, kde se s podobnými urážkami setkával podle svých slov docela často.

„Zajímavé bylo, že když jsem jezdil do Čáslavi s Bydžovem jako soupeř, tak na mě řvali, ať jdu kopat rýži. Pak jsem tam hrál, když se Čáslav stala vlašimskou farmou a nejednou mi stejní fanoušci fandili a říkali, jak jsem skvělý," diví se paradoxu gólman, jenž je momentálně v první lize nejlepší, co se týká průměru 0,65 inkasované branky na zápas.

V posledním kole v Edenu byl hlavní postavou modrobílého týmu. S jakými reakcemi se po životním výkonu setkává? „Píšou mi kamarádi, známí. Dokonce mi psali i neznámí slávističtí fanoušci, že se jim to líbilo. Prostě samé kladné ohlasy. Je to příjemné," uzavírá Nguyen, který se ve středu s parťáky pokusí v Ostravě v domácím poháru postoupit do semifinále.