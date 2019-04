Příbram se po třech porážkách dočkala gólů i bodů

Domácí kouč Nádvorník k překvapení všech nasadil Rezka, který téměř šest týdnů chyběl kvůli zranění. Hosté měli sice v úvodu zápasu jeden rohový kop a Zapalačův nepovedený pokus o brejk, ale na trávníku vládla Příbram. Během první čtvrthodiny se třikrát dostal na dostřel Matoušek, přičemž ta třetí šance byla největší, ale ani jednou Fendricha v brance Opavy neohrozil. Z malého vápna dokonce minul branku. Dobré příležitosti měli i Květ a Fantiš, ale v cestě jim stála pokaždé žlutomodrá obranná zeď.

Jedna pohledná akce domácích stíhala druhou. V hlavní roli byl Matoušek. Po dvaceti minutách hledal ideálně před brankou Rezka, kterému chyběl k míči krok. Opava se přiblížila k domácí brance po dlouhých minutách, ale Zapalačově dalekonosné střele chyběla přesnost. Přesto po půl hodině hosté vyrovnali hru, Juřena se dokonce řítil proti Kočímu, teatrálně přes něj přepadl, ale sudí už před tím mával ofsajd.

V souboji Oliver Juan Simon Kingue z Příbrami a Pavel Zavadil z Opavy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Juřenova střela mezi tyče pak byla spíš propagační než nebezpečná. Tři minuty před poločasem se dočkali domácí. Nový zahrával trestný kop od postranní čáry, spící opavskou obranu překvapil nevysoký Mingazov hlavičkou, míč před špatně stojícím Fendrichem ještě skočil a skončil v síti. Příbramští se tak po 315 minutách radovali z gólu.

Vlastenci na obou stranách

Domácí chtěli co nejdříve přidat pojistku, první příležitost měl Květ z trestného kopu, ale minul branku. Po další akci Matouška skóroval zblízka Mingazov. Sudí však gól neuznal pro ofsajd, který, jak se ukázalo, nebyl... Neuběhla ani minuta, další rychlá akce domácích, tentokrát Mingazov našel mezi stopery Fantiše, který míč jen doklepl do sítě. Opavští bleskově odpověděli, když si Kingue po rohovém kopu v závaru srazil míč do vlastní sítě.

Střelec druhé branky Příbrami Antonín Fantiš a Dominik Simerský (č. 2) z Opavy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Tím jako by inspiroval opavského Helebranda. Matoušek opět rozebral obranu hostí a opavský zadák jeho střelu šajtlí neomylně poslal za záda bezmocného Fendricha. Domácí byli při chuti, další šanci měl Jablonský, ale Fendrich ho vychytal. Příbram se mohla znovu radovat po střele Květa, jehož střelu však Fantiš tečoval v ofsajdovém postavení. Opavští po čase zaútočili, Helebrand z hranice šestnáctky pálil do levého horního rohu domácí branky, ale Kočí míč bravurně vyrazil. Na druhé straně odpustil sudí Královec Opavě penaltu za faul na Matouška.