Tři zlaté body, jásal příbramský Fantiš a nelitoval neuznaného gólu

Tři body s Opavou mají pro Příbram nepochybně velkou cenu...

Jsou přímo zlaté! Jsem za ně nesmírně šťastný, ale musíme je hned potvrdit.

Co s vámi trenér Nádvorník udělal? Po bídném výkonu v Jablonci a prohře 0:3 jste byli jako vyměnění.

V Jablonci to byl asi náš nejhorší výkon v sezóně. Doslova tragédie. Nepovedlo se nám vůbec nic. Celý týden i při bezprostřední přípravě před zápasem s Opavou jsme měli jasné zadání: Budeme jezdit od první minuty, dokud nám vydrží síly. Budeme je napadat už při rozehrávce na jejich polovině, aby nemohli kombinovat, sbírat jim míče a hrát náš fotbal. Doma jsme v tomhle silní. A platilo to. Ukázalo se, co fungovalo ve druhé i teď nejednou v první lize, že naše mužstvo má sílu, aby zvládlo tyto těžké zápasy. Už po Karviné jsem říkal, že jsme vybojovali nesmírně cenné vítězství, po Opavě platí to samé.

Váš gól na 2:0 byl po parádní kombinační akci. Souhlasíte?

Vykombinovali jsme situaci opravdu pěkně. Balón dostal Mingy (Mingazov) a perfektně mi ho dal, počkal jsem si za stopery a dával jsem míč do prázdné brány.

Hráči Příbrami se radují z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Takže ten neuznaný gól nakonec asi nemrzel?

Vzhledem k výsledku 3:1 nemrzel. Zkusil jsem Květovu střelu usměrnit mezi tyče, mohl tam být někdo zapomenutý, v takové situaci si postavení úplně přesně nepohlídáte, když se soustředíte na míč. Podle televize měl ale chvíli před tím neuznaný gól Mingyho platit, ten v ofsajdu nebyl, já asi ano.

V Jablonci nehráli Rezek, Květ ani Mingazov, proti Opavě byli hodně znát...

Přesně tak, před týdnem byli ještě zranění, teď nám všichni tři hodně pomohli. Třeba Honza Rezek je velice zkušený fotbalista, umí podržet balón, nezmatkuje. To samé Ruslan Mingazov nebo Roman Květ.

Cítili jste, že Opava je zaskočená vaší agresivitou a napadáním?

Asi to opravdu nečekali a neuměli si s tím poradit. Nepřehrávali nás kombinačně, žádné velké šance také neměli. Podle mne jsme vyhráli zcela zaslouženě.

Utekli jste sice z barážových příček, ale to nemusí platit dlouho. Uvědomujete si to?

Velmi dobře. Potřebujeme bodovat doma a něco přivézt i ze hřišť soupeřů, což je ale náš dlouhodobý problém. Musíme to zkusit už za týden na Slovácku. Když tam uspějeme, bude to fantazie. Teď je důležitý každý bod, který si přineseme do nadstavbové části.