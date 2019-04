Schytal další debakl, přesto kouč Dukly tvrdí: Stydět se nemusíme. A ani hráčům nemám co vytknout

Schytali další výprask. A ještě větší, než když jim před měsícem nastřílela Olomouc na Julisce čtyři góly. Slavia si sice počínala v malém pražském derby milosrdně, ale i tak Duklu vyprovodila s pětibrankovým přídělem. „Možná jsem naivka, ale ani po takovém výsledku nemám hráčům co vytknout,“ nemínil přesto své svěřence kritizovat trenér Dukly Roman Skuhravý.

Tým z Julisky jde od porážky k porážce. V sedmi posledních ligových kolech prohrál hned šestkrát, takže se zmítá na poslední příčce a marně vzhlíží vzhůru. Teď po debaklu se Slavií ještě úpěnlivěji.

„My ale přece nemohli počítat s tím, že se budeme za záchranou vydávat právě v duelu se Slavií," připomínal kouč Dukly, že už před utkáním si on i jeho tým dobře uvědomoval, že proti lídrovi tabulky nemá nárok.

Pojď na mou hruď... Střelci Slavie se radují - zleva Lukáš Masopust a Miroslav Stoch.

Vlastimil Vacek, Právo

„Buď jsme mohli čekat na smrt, nebo Slavii znepříjemnit život. Pokusili jsme se o to druhé a za výkon se rozhodně stydět nemusíme," kvitoval Skuhravý, že se jeho hráči snažili klást favoritovi odpor.

Snaha jim však vycházela jen do třinácté minuty „Jenže pak jsme dostali první branku po situaci, na kterou jsme se připravovali. Ta byla zlomová. Smršť v následujících devíti minutách pak hodně krutá," povzdechl si domácí trenér, když si vybavil, že po dvaadvaceti minutách už na ukazateli skóre svítil stav 0:3.

„Pro Duklu to bylo opravdu hodně kruté. Zatímco v předchozím ligovém střetnutí s Libercem nám potřebná produktivita scházela, tady na Julisce jsme dali ze tří šancí tři góly. A hlavně ten první nám ohromně pomohl," souhlasil se Skuhravým slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Spokojený pochopitelně s produktivitou, s hladkou výhrou ještě víc.

Slávisté na Dukle slaví, zleva Alex Král, Milan Škoda a Josef Hušbauer.

Vlastimil Vacek, Právo

„Domácí byli nepříjemným soupeřem, takže jsem samozřejmě rád, že jsme po dlouhé době dali v lize pět branek a po remíze s Libercem se zase vrátili na vítěznou vlnu," přiznával.

To domácí kouč musí na vítězství čekat dál a kdoví, zda se ho do konce základní části dočká. Vždyť ve třech zbývajících kolech jede se svým týmem do Jablonce, na Julisce přivítá Mladou Boleslav a končit bude v Plzni.

„Nevzdáváme se, pořád se chceme zachránit," ujišťuje Skuhravý, že víru neztrácí ani on, ani hráči.

„Se Slavií jsme hráli dobrou partii, ať si o mně myslí kdo chce, co chce. To, co jsme předvedli, bez ohledu na výsledek, mělo parametry. A až začneme proměňovat příležitosti, jakou měl třeba Holík, budeme lepší," věří kouč Dukly, že v nadstavbě se vše v dobré obrátí a jeho tým se nakonec v nejvyšší soutěži přece jen udrží.