Střelec vítězného gólu Sigmy se odvděčil trenérovi

„Velmi těžký zápas. Dostali jsme se sice rychle do vedení, což pro nás bylo ideální, ale laciný gól dostal soupeře zpátky do hry. Pak to byl oboustranně spíše úporný boj. Pomohl nám až gól do šanty Šimona Falty, který se krásně trefil z přímého kopu. Jenže po přestávce jsme nechali zbytečně vyjet levého stopera na střed hřiště, bylo znovu vyrovnáno a v té chvíli to vypadalo všelijak," líčí olomoucký forvard Jakub Yunis.

V 61 minutě však přišla jeho velká chvíle. Prosadil se hlavou a zajistil tak Sigmě důležitou výhru. „Zůstal jsem na zadní tyči, kam přišel krásný centr Martina Sladkého. Stačilo jen nastavit hlavu a uklidit to k tyčce. Polovina gólu jde za ním," popisuje klíčový moment celého zápasu Yunis, přičemž vítězství je podle něj vydřené.

„Fotbalovosti tam bylo tentokrát z naší strany méně. Navíc v posledních dvaceti minut jsme nepodrželi vepředu balón, hodně se to na nás valilo, posílali před naši bránu dlouhé přihrávky, týmově jsme to však zvládli a jsme za to rádi," říká s úlevou třiadvacetiletý hráč.

Má radost, že začal dostávat více šancí a dokáže se i střelecky prosazovat. „Chci hrát, a tak musím dát trenérovi karty, aby mě stavěl. Góly jsou něco navíc. Když je ale dáváte a herní vytíženost je větší, sebevědomí stoupá. Doufám, že mi to tak půjde dál, že se také jako tým budeme posouvat. Cílem sice byla prostřední skupina, ale teď se chceme porvat o první šestku," ujišťuje Yunis.

Jeho výkony, ovšem hodně střízlivě, ocenil i lodivod Hanáků. „Ve třech zápasech, co nyní hrál, ukázal kvalitu a šanci chytil za pačesy. Neříkám to kvůli jeho gólům. Jsou přidanou hodnotou. Podstatné je, že poctivě pracuje pro tým a je pro soupeře nebezpečný. Pořád má ale obrovský prostor pro zlepšení. Nebudeme proto dělat ohňostroj," podotýká Jílek.