Po půlhodině bylo hotovo. Baník nás porazil tím, čím jsme chtěli uspět my, netají Hejkal

V první půlhodině byli brankáři na ploše vítkovického stadionu zcela zbyteční. Ze čtyř střel, které letěly na branku, nedokázali zastavit ani jednu. Ve 14. a 22. minutě se trefil Nemanja Kuzmanovič, ve 24. teplický Jakub Hora, jenž dal šestý gól v šesti posledních zápasech, a za další dvě minuty získal pro Baník znovu dvougólový náskok Dame Diop.

„Začátek byl z naší strany šílený, Baníku jsme výhru darovali," zlobí se hostující gólman Tomáš Grigar. „Měli jsme to do poločasu uhrát na 2:1, oklepat se z toho a do druhého vletět jinak. Bohužel jsme hned po gólu dostali na 3:1. To bylo zlomové," lituje odchovanec vítkovického fotbalu.

Baník byl agresivní a dominoval ve středu pole, kde dvojice Adam Jánoš a Milan Jirásek sbírala jeden míč za druhým a velmi záhy zastavovala útočné snahy hostů. „Teplice proti nám nastoupily se dvěma defenzivními záložníky Ljevakovičem, Soungolem, kterým ještě pomáhal Jindráček, my jsme ale na nich byli nalezlí a důraznou hrou jsme je nepouštěli do hry," popisuje Jirásek, který v lize naskočil od první minuty na jaře poprvé a stý ligový zápas vyšperkoval podílem na dvou gólech Baníku.

„Delší dobu jsem teď nehrál, jsem rád, že jsem šanci zase dostal a že máme tři body, které nám zase trochu pomohou v tabulce," říká Jirásek. „Milan se své šance chytil a střed hřiště nám oživil. Kdyby se mu to nepovedlo, tak bychom tam měli velké problémy," sklízí Jirásek pochvalu od trenéra Bohumila Páníka.

Hostující kouč Stanislav Hejkal nemůže být s hrou středopolařů vůbec pokojený. I proto šel Soungole ze hřiště už po půlhodině a v poločase ho následoval i Ljevakovič. „Těsně před utkáním nám vypadl kvůli problémům s lýtkem Kučera, tak jsem chtěl posílit střed Ljevakovičem a Soungolem. Tímto krokem jsme ale utkání prohráli, protože jsme měli ve středu obrovské ztráty. Zkoušeli jsme reagovat střídáním i změnou rozestavení, ale jen jsme Baník trochu otupili, nic víc. Porazil nás tím, čím jsme chtěli vyhrát my, ziskem míče ve středu pole a rychlými protiútoky," vysvětluje Hejkal.