A zase Nguyen. Pořádně ani nevím, jak mi to chytil, chválí jablonecký Kratochvíl libereckého gólmana

„Měl jsem zůstat na odražený míč, ale pak jsem se rozhodl, že tam půjdu. Našel jsem si balon na zadní tyči. Byl jsem už trochu z úhlu, chtěl to dát gólmanovi pod nohy. Musím říci, že to dobře chytil, ani pořádně nevím jak," pochválil Kratochvíl gólmana Slovanu, který v minulém kole vychytal střelce Slavie.

„Asi si z toho zápasu přenesl formu, je to dobrý gólman. Byla to největší šance zápasu, o to více mě mrzí," připustil Kratochvíl, jenž se na hřiště dostal na poslední půlhodinu za Bogdana Vatajelua a hrál na pravém kraji zálohy.

„Ale je to nejspíše zasloužený bod a remíza. Mělo to velký náboj, šancí bylo minimum," uznal. Především v první půli to byl hlavně boj. Střely na branku do pauzy? 0:1 pro hosty. „Bylo to derby, jiný zápas. Trochu takticky svázaný. Ale druhý poločas jsme mohli dát nějaký gól a vyhrát," pověděl záložník, jenž Jablonec posílil vloni v létě z Plzně a zažil první Podještědský souboj.

„Ovšem zase musíme být nohama na zemi. Liberec tam také měl nějaké závary, ale měli jsme větší šance a mohli jsme i vyhrát," dodal. Jablonec si tak uhájil před svým rivalem na čtvrtém místě devítibodový náskok.

„Uvidíme, jak bude tabulka vypadat na konci základní části, na to asi kouká každý tým, musíme však ve zbývajících třech zápasech uhrát co nejvíce bodů. Chceme mezi prvními šesti zůstat a hrát poháry," uzavřel Kratochvíl.