Bude to válka, tvrdí před cestou k derby do Edenu sparťanský legionář Costa

Věří si. „Slavia hraje momentálně dobrý fotbal, má široký kádr a top hráče, ale my jsme Sparta,“ prohlašuje před nedělním derby pražských rivalů legionář ve službách Sparty Costa Nhamoinesu. „Pojedeme do Edenu vyhrát,“ připojuje se dvaadvacetiletý Michal Sáček, z něhož se stal během jara stabilní hráč základní sestavy letenského týmu. „Proto musíme jít do derby s odhodláním a bez respektu, i když mírným favoritem bude samozřejmě Slavia, která má obrovskou formu,“ přidává vědom si toho, jak těžká partie na jeho tým čeká.