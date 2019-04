Něco se kontroluje, něco ne. Není to nelogické? nechápal ostravský kouč, proč se nešel sudí na vítězný plzeňský gól podívat

S kšiltovkou naraženou do čela si do rázoval u střídačky a čekal, že se půjde sudí Orel na situaci předcházející vítěznému gólu plzeňského legionáře Beaguela podívat. Co čekal, vybízel ho k tomu. A vehementně. Ostravskému trenérovi Bohumilu Páníkovi totiž cinkla v mobilu zpráva se snímkem inkriminované situace.

„Proto jsem rozhodčímu ukazoval, aby se šel podívat na monitor," vysvětloval kouč Baníku svou gestikulaci, neboť se nemohl ubránit dojmu, že rozhodující plzeňské trefě předcházela ofsajdová situace.

„Ten signál jsem měl, ale sám jsem situaci ještě neviděl," bránil se Páník vyřknout, zda rozhodčí jeho tým poškodil či nikoli.

„Video je přece při ligových zápasech od toho, aby se u něho posuzovaly kritické momenty. A není snad gól kritickým momentem, který by se měl kontrolovat vždycky?" kladl řečnické otázky, na něž samozřejmě odpověď nečekal.

Ani by se jí nedočkal, stejně jako se jí nedočkali ostravští hráči domáhající se odpískání Řezníkova ofsajdu, neboť on to byl, kdo na gól nahrával a podle nich stál v postavení zavánějícím ofsajdem.

Útočník Viktorie Plzeň Jean-David Beauguel oslavuje gól na 2:1 a děkuje Radimovi Řezníkovi za přihrávku během utkání s Baníkem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mohli bychom na rozhodčího zatlačit. Vytvořit na něho tlak. Ale to je asi tak všechno, protože jinak s tím nic neuděláme," krčil rameny ostravský obránce Patrizio Stronati, který dostal Baník na hřišti obhájce mistrovského titulu do vedení, aby pět minut před koncem i on jen příhlížel, jak domácí náhradník Beauguel střílí rozhodující gól a ostravská vidina bodového importu z Plzně se rozplývá.

„Přitom jsme za stavu 1:1 věřili, že remízu uválčíme. Jenže chyba byla už v tom, že jsme se v závěru nechali zatlačit, takže soupeř odcentrovat a k Řezníkovi nikdo z nás nedostoupil," nepopíral Stronati, že pod inkasovaný gól a prohru se podepsali Ostraváci sami.

Ostravští hráči se radují z gólu v Plzni.

Slavomír Kubeš, ČTK

„Zvlášť, když šlo o stejnou akci, z jaké minule dávala Plzeň gól Bohemce. Centr jako přes kopírák. Zakončení rovněž. Přesně na to jsme se připravovali," povzdechl si kouč Baníku Páník.

Nad počinem sudího Orla, který se přes všechno naléhání nešel podívat na situaci předcházející rozhodujícímu gólu si povzdechl ale také.

„Vadí mi, že u videa sedí spousta lidí, a přitom se něco kontroluje a něco ne, což je nelogické. Pak jsou ale pravidla asi špatná a měla by se změnit. Vždyť než dojde rozhodčí po gólu na půli, minuta či minuta a půl určitě uběhne. Dost času na to, aby dostal signál a šel kritickou situaci zkontrolovat," připomínal Páník.

Kdyby jen minuta či minuta a půl.

„Někdy dokonce trvá tři čtyři minuty, než se rozhodne, což mi vadí. Proto by možná stálo za zváženou, aby rozhodnutí byla rychlejší, než momentálně jsou," přidával svůj pohled domácí kouč Pavel Vrba, ale k verdiktům zrozeným u videa se vyjadřovat nemínil.

„Nemohu. Když se vyjádřím, pozvou mě na disciplinárku, což nemám zapotřebí," nechtěl proto glosovat situaci z 19. minuty kdy sudí Orel po zákroku Fleišmana na Chorého nejprve nařídil pokutový kop, ale po návratu od monitoru ho zase odvolal. Přitom i tenhle verdikt se mohl minimálně domácím jevit jako sporný.