Prohra s Bohemkou? Velká komplikace, uznal teplický trenér Hejkal

Fotbalové rozpaky panují na teplických Stínadlech. Severočeský tým v nedávném průběhu první ligy zaujal třemi vítězstvími na domácí půdě v řadě, jenže případné ambice na šestou příčku vzaly rychle za své. A Teplice se musí strachovat alespoň o setrvání v prostřední skupině před nadstavbovou částí sezony. Uvědomuje si to i trenér Stanislav Hejkal, který byl po prohře s Klokany hodně kritický. „Je to velká komplikace,“ uznal kouč.

Jaké pocity ve vás vyvolala porážka Teplic s Bohemians Praha 1905?

Jako mužstvo jsme velmi selhali. A i touto cestou se z místa trenéra FK Teplice chci divákům za prohru 1:2 omluvit, protože to byl z naší strany velmi špatný výkon. Z teplické stránky není co hodnotit. Neměli jsme střelu na bránu, prohrávali jsme a soupeř nám vyrovnávací gól na 1:1 daroval svou chybou. I rýsující se bod by nám něco řešil, ale nedotáhli jsme to do konce.

V čem jste shledal největší rozdíl mezi soupeři?

Hráči Bohemians byli pohyblivější, přímočařejší, zatímco my jsme zaostávali ve všech herních činnostech.

Tušíte, kde nastal během jara teplický zlom od solidních výsledků k porážkám?

Od inkasovaného gólu v poslední minutě prodloužení pohárového duelu s pražskou Spartou. To na nás spadlo a od té doby hrajeme špatně. Nechci se na to vymlouvat, ale hráči si neberou těžké míče, schovávají se, nedaří se jim a z toho plyne, že i pohybově nevypadají dobře.

Teplický náskok na desátém místě tabulky se před pronásledovateli z Opavy a Slovácka snížil z pěti jen na dva body. Vnímáte současnou herní nejistotu vašeho týmu jako problém s ohledem na finiš základní části?

Je to velká komplikace. Týmy za námi v tabulce cítí naději na posun výš. Situaci ale máme pořád ve svých rukou. Jedeme do Olomouce a hostíme Příbram. Můžeme si desítku uhrát sami, ovšem s takovým výkonem jako proti Bohemians bychom neuspěli.