Chelsea jako recept na derby. Sešívaní se vyždímali do mrtva a myslí i na odvetu

Jsou favoritem. A kdyby nehráli derby hned tři dny po bitvě s Chelsea, byli by ještě větším. Fotbalisté Slavie pokračují ve zběsilém programu, duel s odvěkým rivalem bude předělem čtvrtfinále Evropské ligy. Ve čtvrtek je čeká odveta v Londýně. „Není úplně ideální se ve čtvrtek vyždímat do mrtva a jít v neděli hrát,“ uvědomuje si trenér Jindřich Trpišovský.

Jsou rozjetí. Byť třetímu týmu Premier League nakonec podlehli 0:1, výkon podali náramný.

Otázkou je, v jaké kondici se představí tři dny poté.

Podali jsme nadstandardní výkon, řekli po zápase slávisté

Sport.cz

„Žádný trenér na světě by neudělal, aby ve čtvrtek před zápasem naordinoval trénink od devíti do jedenácti večer s tím, že hráči potom nemohou dojít do kabiny. Ale tak to prostě je. Měli jsme dva dny, abychom hráče dali dohromady. Změny v sestavě každopádně určitě budou," avizuje kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho protějšek zažil stejnou situaci před třemi lety, kdy Spartu také dovedl do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Taky jsme nabitý zápasový program zažili, není jednoduchý. Ale jejich kádr je tak široký, že dokážou udělat spoustu změn. Určitě však musí přemýšlet i směrem ke čtvrteční odvetě, nebude to pro ně snadné," přemítá Zdeněk Ščasný na klubovém webu.

Mají nejlepší možný návod

Trenér Slavie ujišťuje, že přepnout po Chelsea hlavu nebo koncentraci na derby nebude vůbec těžké, protože jde o největší zápas na české scéně, který existuje.

Slavia bude v derby mírným favoritem, říká sparťanský záložník Michal Sáček

Sport.cz

„Výsledek s Chelsea nám do karet nehraje. Na druhou stranu hráči podali statečný výkon, v některých věcech se dokázali soupeři vyrovnat, což může být třeba i návod na neděli," doufá Trpišovský.

Sparta se nechce na případnou únavu rivala spoléhat.

Rivalové se respektují

„Derby má vždy specifickou atmosféru. Chystáme se jako na každý zápas. Ale samozřejmě Slavia je ve formě, vede ligu, takže je třeba se chystat adekvátně dobrému rozpoložení soupeře," líčí Ščasný.

Jeho tým se proti podzimu o dost zlepšil. V březnu třeba porazil mistrovskou Plzeň 4:0.

„Sparta na jaře kromě Mladé Boleslavi vyhrála všechny zápasy, mají v jarní části nejvíce bodů ze všech. Dostávají míň branek, nastupují někteří hráči, kteří mají velkou kvalitu. Navíc se jim podařilo otočit spoustu zápasů, které neměly úplně dobrý průběh," varuje Trpišovský.