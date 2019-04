Olomoucký brankář Buchta si vyčítal první gól. Ten míč pořád letěl a letěl. Šponoval jsem se marně

„Balon je kulatý, ale Mladá Boleslav asi to už asi pohlídá. Nedělal bych z toho vědu. Po Jablonci jsme byli dva body od posledního a najednou jsme chtěli hrát o šestku. Bylo by skvělé si ještě jednou zahrát s těmi nejlepšími, ale zůstaňme pokorní. Proti Teplicím zabojujeme a definitivně oslavíme záchranu, protože po podzimu se mluvilo jen o ní. Nemáme se na jaře za co stydět. Náš cíl byl vyhnout se skupině o záchranu," přemítal brankář Miloš Buchta.

Právě jemu utkání v Opavě zrovna nevyšlo. Neměl moc práce, přesto dvakrát kapituloval. Vyčítal si především první gól Tomáše Jursy. „Někdo mi tam přeběhl, já jsem zareagoval pozdě a netrefil jsem se do odrazu. Ten balon furt letěl letěl a šponoval jsem se tam marně. To mě mrzí hodně, protože kdybychom dali první gól my, tak by ten zápas byl jiný," přemítal Buchta.

O výhře domácích rozhodla dorážka Tomáše Smoly po trestňáku Pavla Zavadila v 83. minutě. „Obstřelil zeď, byl jsem rád, že jsem to vyrazil, bohužel Smola tam byl první. Měl jsem to vyrazit do strany, nebo na roh a nebylo by co dobíhat," litoval olomoucký brankář, kterému v inkriminovaný moment vůbec nepomohli bránící hráči.

„Měli bychom tam být dříve, jsme v tom tak padesát na padesát. Škoda, že mě pak z té dorážky prostřelil. Šlo mi to pod rukou a nějak to prošlo Slaďasovi (Martinu Sladkému) mezi nohama. Mohli jsme to zablokovat, ale prostě takový je fotbal. Prohráli jsme, ale svět se nezboří. Pokusíme se tuhle prohru odčinit doma výhrou proti Teplicím," vykládal zkušený Buchta.