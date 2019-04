Rozdíl hrát se Spartou doma nebo na Letné, kvituje Vrba, že jeho Plzeň už má druhou příčku jistou

Jednu jistotu obhájce titulu už má. Po vydřené výhře nad Ostravou neskončí Plzeň po základní části ligy hůř než druhá. Pro Viktorii splnění první mety, kterou si stanovila. Velké plus také. „Pochopitelně. Vždyť je velký rozdíl hrát se Spartou na Letné nebo doma. Plný stadion, příjemná atmosféra v hledišti a doufám že i na hřišti, prostředí, to všechno hraje roli,“ kvitoval kouč Pavel Vrba, že jeho tým má druhou příčku v tabulce jistou, takže v nadstavbě bude hrát třikrát na svém stadionu.

Nejspíš s třetí Spartou a podle momentálního postavení v tabulce také s Jabloncem a Ostravou.

„I v tom je rozdíl. Rozhodně lepší hrát doma s třetím, čtvrtým a pátým týmem než s čtvrtým, pátým a šestým," promítal si plzeňský trenér sled utkání, které na jeho svěřence v nadstavbové části čekají.

Nebylo totiž pro Viktorii vůbec jednoduché kótu s pořadovým číslem dvě definitivně obsadit a zabrat ji pro sebe. Baník ji v sobotním večeru zlobil a trápil. A dost.

„To proto, že jsme v přechodové fázi ztráceli spoustu míčů a útočné situace jsme nedohrávali, Scházela přesnost, důslednost i důraz. Tím jsme soupeři umožnili vyrážet do brejků," vyčísloval Vrba, co mu na hře vadilo a proč se tažení za výhrou proměnilo v martyrium.

Pro domácí Viktorii ovšem se šťastným koncem.

Útočník Plzně Jean-David Beauguel se raduje z gólu proti Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Obě mužstva byla naladěna spíše do ofenzivy než do defenzivy. My měli v závěru víc štěstí a dali rozhodující gól," glosoval plzeňský trenér partii, kterou rozřešil až pět minut před koncem náhradník Beauguel pátým gólem vstřeleným na jaře v plzeňském dresu.

„Však jsem rád, že jsme dokázali nahradit jedenáct podzimních gólu momentálně stále zraněného Krmenčíka, neboť branky jsou schopni střílet i jiní hráči," připomínal domácí trenér i čtvrtou jarní trefu Chorého, který v duelu s Baníkem vyrovnával skóre na 1:1.

Jenže pak se zranil a musel střídat, náhradník Beauguel se nechal po vítězné brance vyloučit, a proto před Vrbou vyvstává problém, s jakým útočníky vyrukuje v příštím kole.

„Beauguel bude po červené kartě scházet určitě, neboť od disciplinárky rozhodně neodejde jen s podmínkou. Chorého ale snad dají lékaři dohromady, v záloze máme navíc Bakoše," věří kouč Viktorie, že si poradí a bodovým importem z Příbrami druhou ligovou příčku ještě víc upevní.